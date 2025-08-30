Loja do Nacional fechada no Litoral Norte é comprada por ex-plantador de cana

Mais um ponto do supermercado Nacional fechado pelo grupo Carrefour no Rio Grande do Sul já tem destino. Agora é a vez de uma das lojas situadas no Litoral Norte. A unidade que ficava em Osório, bem de frente para a BR-101, vai, em breve, ter a bandeira de uma das redes que vêm crescendo na região, conforme informação repassada à coluna Minuto Varejo.

A rede SuperBom, nativa de Imbé, negociou o ponto comercial. A conversação teve início logo após o fechamento do supermercado no começo de agosto. A loja fica bem em frente à rodovia, com grande visibilidade e acesso.

O Carrefour está extinguindo a rede de loja de vizinhança que nasceu no mercado gaúcho. Outras unidades foram compradas por redes, mas, no Litoral, a filial de Osório é a primeira a ter sucessor.

"Começamos a negociar logo depois. Hoje (sexta-feira) encerramos com chave de ouro", conta o diretor da rede, Valtair Almeida. Serão abertas 80 vagas de empregos diretos. "A previsão é de abertura em outubro", adianta Almeida.

"Vamos começar a repaginar a loja, buscar mão de obra e nos inserir na comunidade de Osório". projeta o diretor.

Rede SuperBom surgiu em Imbé, aberta por ex-plantador de cana, e está em expansão SUPER BOM/DIVULGAÇÃO/JC

A rede acertou a locação com os donos do imóvel e comprou os equipamentos do Carrefour. O SuperBom deve investir R$ 4 milhões para deixar a unidade de acordo com o padrão da bandeira, que completará em outubro 27 anos de operação.

Almeida afirma que entrar em Osório "será um desafio". O diretor cita que a comunidade é bem ligada a operações locais, mas ele lembra que o fundador da rede é da região. "O José Reni Milanezzi dos Santos é ex-plantador de cana de açúcar e hoje é um dos grandes empresário do Litoral", define o gestor.

Sobre a negociação, Almeida comenta que o valor do aluguel acabou se mantendo. "Não conseguimos reduzir, mas a empresa quer crescer e não podíamos perder essa oportunidade", cita ele. "Estamos em pleno crescimento."

A futura ocupante está em expansão, com abertura de seis unidades em um ano. O SuperBom abriu unidades recentes em Magistério, Cidreira e Imbé. No total, já são dez lojas. Hoje a rede tem 500 funcionários fora do verão, número que sobe para 800 na alta temporada do Litoral Norte.

"O plano para 2026 é trabalhar na estrutura da empresa, otimizando processos e procedimentos internos e modernizando as filiais mais antigas.