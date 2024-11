Litoral Norte ganha três supermercados no esquenta do veraneio

É quase temporada de veraneio, e o Litoral Norte vai ganhar mais três novos supermercados. Dois grupos que estão entre os 10 maiores do setor no Rio Grande do Sul estão finalizando as lojas em duas cidades.

São dois supermercados em Xangri-Lá e outro em Imbé, bem em frente à ligação com Tramandaí. Dois deles são atacarejos, modelo que mais cresce no Rio Grande do Sul e da bandeira Desco, em pontos que foram do Nacional (Xangai-Lá e Imbé). A outra operação é da rede Asun e fica em Xangri-Lá.

A coluna Minuto Varejo conferiu nessa segunda-feira (25) como estão os trabalhos das equipes para concluir as unidades para entrar o quanto antes em funcionamento. As redes estão de olho na maior demanda e população que lota a região para o veraneio.

O primeiro que vai abrir é o Asun, em 4 de dezembro. A unidade fica perto de outra que a rede tem na cidade. A loja estava sendo finalizada, com instalação de equipamentos e produtos e acabamentos, quando a coluna Minuto Varejo passou no local nessa segunda-feira (25).

Desco de Xangri-Lá abre em 5 de dezembro na avenida Paraguassu onde foi Nacional PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Desco e Asun estão na mesma avenida, na Paraguassu, que corta a cidade, uma das emergentes em novos empreendimentos imobiliários e atração de novos moradores pós-pandemia de Covid-19.

O Desco de Xangri-Lá abre em 5 de dezembro, segundo apuração feita pela coluna no local. Preparativos finais estavam em andamento, desde fachada como as instalações internas. O grupo Imec anunciou a compra dos dois pontos, incluindo imóveis, no começo do ano.

Atacarejo Desco abrirá em 12 de dezembro em ponto que fica bem em frente ao rio Tramandaí PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Em Imbé, o atacarejo abrirá em 12 de dezembro. O ponto fica bem em frente ao rio Tramandaí, onde tem a ponte que liga as duas cidades. No local, funcionários estavam também fazendo acabamentos na fachada. A loja terá estacionamento no primeiro piso, e o atacarejo no segundo andar.