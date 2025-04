Rede centenária compra supermercados no interior do RS

marca centenária do mundo supermercadista gaúcho aumenta a família. Em vez de abrir pontos, o Tischler, de Cachoeira do Sul, no Centro do Rio Grande do Sul, acaba de comprar lojas de outra rede. Enquanto a atenção se volta a quem vai comprar lojas e ao fechamento de filiais do Nacional , bandeira do Carrefour, umaaumenta a família. Em vez de abrir pontos, o, no Centro do Rio Grande do Sul, acaba de

A coluna Minuto Varejo já tinha noticiado que o Tischler tinha plano de fazer expansão inorgânica e negociação com redes da região. Os três pontos são do Super Alegria Supermercados, localizados em Santa Cruz do Sul e Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo.

Com as novas operações (duas em Santa Cruz do Sul e uma no Centro de Vera Cruz), a rede cachoeirense passa de oito para 11 lojas.

"A aquisição foi aprovada pelo Conselho de Administração (rede) e reforça a estratégia de expansão da companhia, com expectativa de crescimento de 35% em 2025", diz nota do Tischler, enviada à Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).

O negócio aumenta a presença no mercado e fortalece a posição no setor, reforça a rede. Para a empresa, a operação abre "novo capítulo em sua trajetória".



“Estamos muito animados com essa nova fase da nossa empresa. A aquisição dessas lojas é um passo importante, pois nos permitirá atender ainda mais pessoas e levar nossa proposta de valor a novos mercados”, comenta Mariane Labres, CEO do Tischler Supermercados, na nota.