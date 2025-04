Carrefour começa fechamento de lojas e demissões no Nacional no RS

confirmando e agora com endereço e data. O grupo Carrefour, maior varejista brasileiro, vai começar a fechar lojas da bandeira Nacional no Rio Grande do Sul e a demitir empregados. A medida integra a saída da gigante do segmento de lojas de vizinhança. O Carrefour comunicou até agora que encerrará oito filiais entre Porto Alegre, Região Metropolitana, Fronteira Oeste e Centro. O que já era esperado está se. O, vai começar a. A medida integra a. O Carrefour comunicou até agora que encerrará

As unidades ficam na Capital (rua Gomes de Freitas, na Zona Norte), Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Santo Antônio da Patrulha, São Gabriel, Sapucaia do Sul e Viamão. Das 39 unidades da bandeira existentes no Estado, apenas 13 foram vendidas até agora. Com os fechamentos, restarão 18 pontos. Os oito do Paraná foram repassados ao grupo Muffato.

"Irão fechar até o final do mês (abril)", informa o presidente da Federação dos Comerciários do RS (Fecosul), Guiomar Vidor, à coluna Minuto Varejo. O sindicalista diz que a varejista repassou a decisão à entidade nessa quarta-feira (2) e quinta-feira (3). Questionado pela coluna, o grupo varejista reforça, o que já está no balanço de 2024, "que vai fechar até junho as filiais que não forem negociadas".

Vidor comenta que os funcionários já começaram a ser avisados dos fechamentos. "Vamos realizar reuniões com os trabalhadores na semana que vem", diz o sindicalista. A decisão já estava no horizonte para pontos que não estão tendo interessados em comprar. O grupo francês, dono do Atacadão, hipermercado Carrefour e Sam's Club, no Estado, busca compradores desde outubro de 2024.

A expectativa de encerramento de lojas fez a Fecosul assinar acordo com o Carrefour, prevendo indenização para demitidos da bandeira . Estão previstos tíquetes de alimentação e salários extras, de acordo com o número de anos trabalhados.

dificuldade de algumas aquisições avançarem está ligada à exigência imposta pelo Carrefour de que o novo dono assuma o quadro de pessoal. Redes como o Asun estavam tentando ficar com seis unidades, entre a Região Metropolitana e o Litoral, mas o presidente do grupo, Parte daimposta pelo Carrefour de que o novo dono assuma o quadro de pessoal. Redes como o Asun estavam tentando ficar com seis unidades, entre a Região Metropolitana e o Litoral, mas o presidente do grupo, Antônio Ortiz Romacho, disse, à coluna, por que o negócio não saiu

"O risco é absurdo. O trabalhista é uma coisa que tu não sabe calcular".

Também os valores dos aluguéis de muitos pontos, que são de outros proprietários, estariam afugentando eventuais compradores. Alguns imóveis poderão ter outro destino, como empreendimentos imobiliários, por estarem em regiões valorizadas, apurou a coluna. Muitos imóveis são de antigas redes e proprietários, entre pessoas físicas e grupos, como o braço da Real Empreendimentos, do grupo Josapar.

foram vendidas 13 dos 39 supermercados da bandeira existentes (número que veio a público no mercado). Dos negócios firmados, 11 pontos foram comprados pelo grupo Nicolini (Bagé) , um pelo Supermercados Kern e um pelo Supermercados Viezzer (Canoas) . Até agora(número que veio a público no mercado). Dos negócios firmados,foram comprados peloe um pelo

VÍDEO: O que disse o presidente do Asun sobre o que barrou compra de 6 lojas

Lojas do Nacional (vendidas e à venda)

ALEGRETE: RUA GENERAL SAMPAIO, 850 (vendida - Nicolini) BAGÉ: AVENIDA TUPY SILVEIRA, 1400 (vendida - Nicolini) BARRA DO RIBEIRO: RUA DO VISCONDE RIO GRANDE, 1147 CACHOEIRINHA: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 1850 (será fechada) CAMAQUÃ: AVENIDA BENTO GONÇALVES, 1090 (vendida - Nicolini) CANOAS: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 2415 (será fechada) CAPÃO DA CANOA: AV. PARAGUASSU, 2578 CURITIBA: AV. PREF. ERASTO GAERTNER, 2194 (vendida - Muffato) CURITIBA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO BATEL, 4568 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. COMENDADOR ARAÚJO, 370 (vendida - Muffato) CURITIBA: AV. VICENTE MACHADO, 18 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. ANA BERTHA ROSKAMP, 10 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. JOÃO GUALBERTO, 1573 (vendida - Muffato) CURITIBA: RUA MARIANO TORRES, 209 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. 24 DE MAIO, 765 (vendida - Muffato) DOM PEDRITO: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 830 (vendida - Muffato) ESTEIO: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 371 (será fechada) GRAMADO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2300 GRAVATAÍ: AVENIDA DOS ESTADOS, 51 GUAÍBA: AV. NESTOR DE MOURA JARDIM, 1317 MONTENEGRO: R. BUARQUE DE MACEDO, 40 NOVO HAMBURGO: RUA LEÃO XIII, 30 (vendida - Kern Supermercados) OSÓRIO: BR-101, KM 97, S/N PELOTAS: RUA DE BARÃO AZEVEDO MACHADO, 600 (vendida - Nicolini) PELOTAS: RUA GONÇALVES CHAVES, 2.810 (vendida - Nicolini) PELOTAS: R LOBO DA COSTA,1251 PELOTAS: RUA GENERAL OSÓRIO, 656 PORTO ALEGRE: AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 789 PORTO ALEGRE: RUA GOMES DE FREITAS, 73 (será fechada) PORTO ALEGRE: RUA DOUTOR ROMAGUERA DA CUNHA CORREA, 60 PORTO ALEGRE: RUA JOSÉ DE ALENCAR, 998 PORTO ALEGRE: AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1181 PORTO ALEGRE: RUA VICENTE DA FONTOURA, 1135 PORTO ALEGRE: AVENIDA TERESÓPOLIS, 2893 ROSÁRIO DO SUL: R. BARÃO DO CERRO LARGO, 1479 (vendida - Nicolini) SANTA CRUZ DO SUL: RUA TENENTE-CORONEL BRITO, 440 (vendida - Nicolini) SANTA MARIA: AVENIDA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 1321 (vendida - Nicolini) SANTA ROSA: AV. EXPEDICIONÁRIO WEBER, 317 (vendida - Nicolini) SANTO ÂNGELO:RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 1741 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA: R FRANCISCO JOSE LOPES, 336 (será fechada) SÃO BORJA: RUA GEN. SERAFIM DORNELES VARGAS, 898 (vendida - Nicolini) SÃO GABRIEL: RUA DR. FERNANDO ABOTT, 32 (será fechada) SÃO LEOPOLDO: RUA SÃO JOAQUIM, 1200 (vendida - Viezzer) SAPUCAIA DO SUL: AVENIDA JOÃO PEREIRA DE VARGAS, 191 (será fechada) TORRES: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 454 TRAMANDAÍ: AV. EMANCIPAÇÃO, 1028 VIAMÃO: RUA REVERENDO AMÉRICO VESPÚCIO CABRAL, 395 (será fechada)

Fonte: Carrefour Brasil