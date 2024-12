Rede gaúcha compra 11 supermercados Nacional vendidos pelo Carrefour

grupo supermercadista da Campanha gaúcha comprou parte das lojas da bandeira Nacional à venda pelo Carrefour. O 11 unidades situadas em 10 localidades de diferentes regiões. Umcomprou parte das lojas da. O grupo Nicolini, com sede em Bagé , informou nesta terça-feira (17) que "formalizou" a negociação para assumirde diferentes regiões.

"A transação ainda passará pela avaliação e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e por negociações das locações dos imóveis", diz a rede, em nota. O valor da transação não foi divulgado.

As lojas estão localizadas nas cidades de Alegrete, Bagé, Camaquã, Dom Pedrito, Pelotas (duas), Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa e São Borja.

"O presidente da empresa, Patrique Nicolini Manfroi, reforça que todos os postos de trabalho serão mantidos e muitos outros serão criados", ressalta o comunicado. A Osmar Nicolini tem 45 anos de operação e está entre as 100 maiores redes de supermercados do Brasil, as 10 maiores do Rio Grande do Sul (projeção da rede para o ranking de 2024 que sai no começo de 2025) e atua em oito municípios, somando 17 lojas e mais de 2 mil funcionários.

A venda da rede de supermercados está sendo feita pelo banco de investimentos do Bradesco, que é mandatário do vendedor, o Carrefour. Já foram negociadas oito lojas que ficam em Curitiba, no Paraná, informação comunicada pela varejista francesas. O grupo Muffato ficou com as lojas.

A coluna acompanha conversações. Supermercadistas como Imec, dono do Desco e que comprou começo de 2024 duas unidades do Nacional no Litoral Norte (já reabertas como ataacrejo), visitou unidades. Também equipes do Bistek, rede de Santa Catarina, têm conferida a operação de filiais. No interior, grupo regionais estão fazendo tratativas.

Uma das exigências do Carrefour, segundo apurou o Minuto Varejo, é que os futuros compradores se comprometam a manter os empregos.

Veja a lista de 47 lojas à venda do Nacional

ALEGRETE: RUA GENERAL SAMPAIO, 850 (vendida - Nicolini) BAGÉ: AVENIDA TUPY SILVEIRA, 1400 (vendida - Nicolini) BARRA DO RIBEIRO: RUA DO VISCONDE RIO GRANDE, 1147 CACHOEIRINHA: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 1850 CAMAQUÃ: AVENIDA BENTO GONÇALVES, 1090 (vendida - Nicolini) CANOAS: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 2415 CAPÃO DA CANOA: AV. PARAGUASSU, 2578 CURITIBA: AV. PREF. ERASTO GAERTNER, 2194 (vendida - Muffato) CURITIBA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO BATEL, 4568 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. COMENDADOR ARAÚJO, 370 (vendida - Muffato) CURITIBA: AV. VICENTE MACHADO, 18 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. ANA BERTHA ROSKAMP, 10 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. JOÃO GUALBERTO, 1573 (vendida - Muffato) CURITIBA: RUA MARIANO TORRES, 209 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. 24 DE MAIO, 765 (vendida - Muffato) DOM PEDRITO: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 830 (vendida - Muffato) ESTEIO: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 371 GRAMADO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2300 GRAVATAÍ: AVENIDA DOS ESTADOS, 51 GUAÍBA: AV. NESTOR DE MOURA JARDIM, 1317 MONTENEGRO: R. BUARQUE DE MACEDO, 40 NOVO HAMBURGO: RUA LEÃO XIII, 30 OSÓRIO: BR-101, KM 97, S/N PELOTAS: RUA DE BARÃO AZEVEDO MACHADO, 600 (vendida - Nicolini) PELOTAS: RUA GONÇALVES CHAVES, 2.810 (vendida - Nicolini) PELOTAS: R LOBO DA COSTA,1251 PELOTAS: RUA GENERAL OSÓRIO, 656 PORTO ALEGRE: AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 789 PORTO ALEGRE: RUA GOMES DE FREITAS, 73 PORTO ALEGRE: RUA DOUTOR ROMAGUERA DA CUNHA CORREA, 60 PORTO ALEGRE: RUA JOSÉ DE ALENCAR, 998 PORTO ALEGRE: AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1181 PORTO ALEGRE: RUA VICENTE DA FONTOURA, 1135 PORTO ALEGRE: AVENIDA TERESÓPOLIS, 2893 ROSÁRIO DO SUL: R. BARÃO DO CERRO LARGO, 1479 (vendida - Nicolini) SANTA CRUZ DO SUL: RUA TENENTE-CORONEL BRITO, 440 (vendida - Nicolini) SANTA MARIA: AVENIDA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 1321 (vendida - Nicolini) SANTA ROSA: AV. EXPEDICIONÁRIO WEBER, 317 (vendida - Nicolini) SANTO ÂNGELO:RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 1741 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA: R FRANCISCO JOSE LOPES, 336 SÃO BORJA: RUA GEN. SERAFIM DORNELES VARGAS, 898 (vendida - Nicolini) SÃO GABRIEL: RUA DR. FERNANDO ABOTT, 32 SÃO LEOPOLDO: RUA SÃO JOAQUIM, 1200 SAPUCAIA DO SUL: AVENIDA JOÃO PEREIRA DE VARGAS, 191 TORRES: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 454 TRAMANDAÍ: AV. EMANCIPAÇÃO, 1028 VIAMÃO: RUA REVERENDO AMÉRICO VESPÚCIO CABRAL, 395

Fonte: Carrefour Brasil