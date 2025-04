Primos Zaffari lideram ranking da Agas 2024; Veja os 100 maiores supermercados do RS

Quem são as 100 maiores redes de supermercados do Rio Grande do Sul? A coluna Minuto Varejo traz agora o novo e muito aguardado Ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), que acaba de sair.

Nas primeiras posições, não houve novidades. Os dois Zaffari (Companhia Zaffari, de Porto Alegre, e Comercial Zaffari, de Passo Fundo) lideram. Na terceira posição, segue o grupo Unidasul, de Esteio. A partir da quarta posição, começam as mudanças.

Este ano não tem Carrefour e Andreazza, de Caxias o Sul. Segundo a Agas, as redes não enviaram informações. Com isso, subiram posições Imec (4º), Asun (5º), Master (6º), Peruzzo (7º), Libraga (8º), Guanabara (9º) e Nicolini (10º). Também não entraram as redes de Santa Catarina - Pereira (Fort), Passarela (Via) e Bistek, que crescem na presença no mercado gaúcho.

O ranking completo tem 146 empresas do setor. A lista somou R$ 40 bilhões de faturamento em 2024, 835 lojas, 1,1 milhão de metros quadrados de venda, 73.627 funcionários e 9.298 checkouts.

Os dados são enviados pelas próprias redes. Quando as marcas não aparecem é por que não forneceram as informações, explica Francisco Brust, responsável por consolidar o levantamento na Agas. O ranking completo será apresentado em evento em 8 de abril, em Porto Alegre.

Comercial Zaffari, de Passo Fundo, liderou avanço da receita, com maior alta frente a 2023 TÂNIA MEINERZ/JC

Entre os 10 maiores, o maior salto na receita anual foi da Comercial Zaffari, com avanço de 30,7%, acima dos 25,7% de 2023, que tinha sido a segunda maior taxa no TOP 10. Claramente, a performance é ligada à expansão física. A marca abriu seis unidades do atacarejo Stok Center em 2024, maior número na ascensão orgânica da rede, desde o pós-pandemia de Covid-19.

vem com mais força ainda, pois a Minuto Varejo, é de inaugurar mais de oito filiais. Em 2025, o grupoainda, pois a meta revelada pelo presidente da Comercial Zaffari, Sérgio Zaffari , ao, é de inaugurar mais de

Nas demais bandeiras, o crescimento foi por ordem de avanço: Nicolini (32,6%), Peruzzo (24,1%) - estes dois de Bagé -, Imec (15,5%), Asun (14,9%), Master ATS (12,8%), Unidasul (12,6%), Libraga Brandão (11,8%), Companhia Zaffari (10,6%) e Guanabara (10,2%). Primeiro em receita total, o Zaffari teve a nona posição no aumento de faturamento.

100 maiores redes de supermercados do Rio Grande do Sul:

Companhia Zaffari (Porto Alegre): R$ 8.410.000.000 (41 lojas) Comercial Zaffari (Passo Fundo): R$ 5.752.584.741,25 (46 lojas) Unidasul (Esteio): R$ 2.927.108.768,00 (46 lojas) Imec (Lajeado): R$ 1.895.015.341,00 (31 lojas) Asun (Gravataí): R$ 1.609.979.702,00 (41 lojas) Master ATS Supermercados (Erechim): R$ 1.354.959.384,00 (19 lojas) Peruzzo (Bagé): R$1.241.874.657,00 (27 lojas) Libraga Brandão Supermercados (Santa Maria): R$ 1.119.109.146,00 (37 lojas) Guanabara (Rio Grande): R$ 920.604.803,48 (11 lojas) Nicolini (Bagé): R$ 805.799.716,00 (17 lojas) Righi (Santana do Livramento): R$ 635.576.643,43 (14 lojas) Supermercado Baklizi (Uruguaiana): R$ 601.599.198,00 (14 lojas) Rede Polo (Lajeado): R$ 526.548.393,00 (9 lojas) Cotripal Agroceuária CooperativaPanambiR$521.065.287,13 (8 lojas) Supermercados Beltrame Ltda.Santa MariaR$493.197.105,00 (5 lojas) Formenton S/ACanoasR$448.163.407,00 (19 lojas) Treichel Macromercado LtdaPelotasR$385.261.717,26 (1 loja) Macamo Alimentos LtdaNovo HamburgoR$376.621.861,44 (5 lojas) Max Center Centro de Compras Ltda;AlvoradaR$367.597.491,00 (5 lojas) Cooperativa Triticola Sarandi LtdaSarandiR$315.672.614,00 (17 lojas) Cooperativa Triticola Santa Rosa LtdaSanta RosaR$303.738.466,00 (25 lojas) Benedetti e Benedetti Ltda CrissiumalR$299.923.295,99 (3 lojas) Viezzer e Cia LtdaCanoasR$290.592.241,00 (10 lojas) Cerealista Oliveira Ltda.AlvoradaR$287.289.184,30 (10 lojas) Companhia Apolo de SupermercadosBento GonçalvesR$279.641.889,00 (9 lojas) Cooperativa Santa Clara LtdaCarlos BarbosaR$270.952.732,00 (15 lojas) Miller Comércio de Alimentos Ltda.Santa Cruz do SulR$241.985.688,00 (5 lojas) M & B Sorriso Supermercado LtdaAlvoradaR$229.521.529,00 (10 lojas) Schmachtenberg & Cia LtdaCandeláriaR$219.620.781,18 (3 lojas) Cooperativa Mista São Luiz Ltda.Santa RosaR$198.563.556,00 (18 lojas) Center Shop Com. Alim. LtdaPorto AlegreR$197.394.044,00 (10 lojas) Comercial 3 Letras LtdaSão GabrielR$183.681.732,00 (4 lojas) Cotrijal Cooperativa Agropecuária e IndustrialNão-Me-Toque): R$ 179.949.257,00 (16 lojas) Super Kan LtdaPorto AlegreR$179.850.930,65 (4 lojas) Companhia Tischler SupermercadosCachoeira do SulR$175.743.805,96 (8 lojas) Dario Neves & Cia LtdaJaguarãoR$162.614.114,50 (7 lojas) Roxo Atacado e Varejo Ltda.CamaquãR$169.843.199,00 (1 loja) Supermercado Marcolan LtdaPasso FundoR$166.433.017,00 (5 lojas) Cooperativa Tritícola de Espumoso LtdaEspumosoR$164.151.202,00 (11 lojas) Guarapari Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda.ViamãoR$162.361.000,00 (4 lojas) Cooperativa Agrícola Cairu LtdaGaribaldiR$155.981.000,00 (3 lojas) Weinert Supermercados (Santo Ângelo): R$ 146.629.794,82 (3 lojas) Lenz & Cia (Venâncio Aires): R$ 132.738.356,60 (5 lojas) Supermago (Porto Alegre): R$ 116.456.815,71 (6 lojas) Redecop (Ijuí): R$ 116.053.943,02 (8 lojas) Irmãos Linke e Cia Ltda.Cruz AltaR$115.780.841,00 (4 lojas) Super Novo Comercio de Alimentos LtdaCapão da CanoaR$115.261.687,00 (4 lojas) Cooperativa Tritícola Mista Campo Novo LtdaCampo NovoR$110.444.910,22 (12 lojas) Makro Chui LtdaChuíR$110.000.000,00 (3 lojas) Supermercados Kern Ltda.IvotiR$106.057.766,00 (4 lojas) Bom Mercado Com Alim LtdaImbéR$105.522.000,00 (8 lojas) Franck F Muller Supermercado EireliTaquaraR$105.000.000,00 (6 lojas) Supermercado Codebal Ltda.Eldorado do SulR$103.898.121,40 (4 lojas) Cooperativa Tritícola Sepeense Ltda.São SepéR$103.039.001,00 (4 lojas) Supermercado Gecepel LtdaPorto AlegreR$102.780.316,00 (4 lojas) Supermercado Schwalm LtdaCerro Grande do SulR$101.670.425,42 (2 lojas) Centermastersul Distribuidora de Alimentos Ltda.Porto AlegreR$101.633.210,00 (3 lojas) Supermercado Copetti LtdaSanta MariaR$99.302.000,00 (4 lojas) Deitos e Deitos LtdaSanta RosaR$94.200.000,00 (2 lojas) Danilo Alberto Tiziani Cia LtdaPorto AlegreR$93.709.890,00 (1 loja) Supermercado Dalpiaz LtdaOsórioR$93.121.150,00 (4 lojas) Centro de Compras Zaleski LtdaHorizontinaR$91.021.302,00 (2 lojas) Supermercado Mombach LtdaMontenegroR$89.950.000,00 (3 lojas) Supermercado Gauchão LtdaPorto AlegreR$89.849.813,87 (3 lojas) Cooperativa Agrícola Mista General Osório Ltda.IbirubáR$88.698.138,00 (4 lojas) Ruben Boff Damian Supermercados e Mat Const LtdaSantiagoR$84.136.900,00 (2 lojas) Ivaldir Vendruscolo & Filhos LtdaTupanciretãR$83.000.000,00 (3 lojas) Cooperativa Tritícola Frederico WestphalenFrederico WestphalenR$82.146.904,56 (8 lojas) Hosel e Prado Supermercado LtdaGravataíR$80.000.000,00 (4 lojas) Super Santos Supermercados Ltda.AlvoradaR$77.200.000,00 (2 lojas) Comercial Samy LtdaBalneário PinhalR$77.145.687,47 (2 lojas) Maria Schu Hansen e Cia LtdaEstância VelhaR$77.140.676,15 (2 lojas) Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma LtdaNova PalmaR$70.874.159,00 (4 lojas) Supermercado Frassul LtdaVeranópolisR$69.906.792,00 (6 lojas) Pedralli e Pedralli Supermercado Ltda.ViamãoR$69.443.525,00 (1 loja) ACF Comércio de Alimentos LtdaPorto AlegreR$64.263.778,00 (3 lojas) Super Zart LtdaTeutôniaR$59.678.053,00 (4 lojas) Supermercado Bertuol LtdaNonoaiR$53.689.319,00 (1 loja) Stangherlin Supermercados LtdaSanta MariaR$50.851.436,00 (2 lojas) Pedro Maccari e Irmãos LtdaPorto AlegreR$47.490.713,00 (1 loja) Mercado Paolazzi LtdaGravataíR$47.097.894,07 (1 loja) Super Tchê Barbaridade LtdaPorto AlegreR$44.589.000,00 (3 lojas) Vendramini e Filho LtdaMinas do LeãoR$44.500.000,00 (2 lojas) Comercial de Alimentos Super Davi LtdaPorto AlegreR$38.958.982,00 (1 loja) Irmãos Schmitz LtdaSanta Cruz do SulR$37.381.120,67 (3 lojas) Super Daki LtdaPorto AlegreR$36.587.000,00 (1 loja) Companhia dos Doces LtdaPorto AlegreR$36.000.000,00 (5 lojas) Hípico Supermercado LtdaCamaquãR$35.749.935,32 (1 loja) Comércio de Alimentos Saalfeld & Cia LtdaCristalR$34.800.000,00 (3 lojas) Supermercado Cauã LtdaBom Retiro do SulR$32.700.000,00 (4 lojas) Karpinski e Cia LtdaGetúlio VargasR$32.014.021,00 (2 lojas) Supermercado Brombatti LtdaCanelaR$32.000.000,00 (1 loja) Comércio de Alimentos Predileto Ltda.Porto AlegreR$27.767.786,70 (1 loja) M&N Supermercado LtdaEstância VelhaR$26.465.945,37 (1 loja) Mercado Alt LtdaCanoasR$26.400.000,00 (1 loja) Decio Oliveira Supermercados LtdaPorto AlegreR$26.125.000,00 (1 loja) Francisco Jorge DimerQuaraíR$26.000.000,00 (1 loja) Alvorada Abastecedora de Gen Aliment LtdaRio GrandeR$24.876.532,00 (1 loja) Comercial de Alimentos MMA (Garibaldi): R$ 24.000.000,00 (1 loja) Pozzobon (Santa Maria): R$ 23.517.982,79 (1 loja)

Fonte: Ranking Agas 202