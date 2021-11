Onde você encontra as edições do JC!

Veja abaixo as bancas onde você encontra edições para ler do Jornal do Comércio em Porto Alegre:









Bancas Endereço

Banca Cacique Rua dos Andradas, 917

Banca Café Açores Rua Washington Luiz, 1120

Banca Clavão Rua Borges de Medeiros, 915

Banca Cultura Avenida Wenceslau Escobar, 2683

Banca do Tchaka Avenida Carlos Gomes, 500

Banca Duprat Avenida Assis Brasil, 2611 / loja 374

Banca Fronteira Rua Borges de Medeiros, 294

Banca HPS Braz Avenida Venâncio Aires, 1187

Banca Maiser Rua 7 de setembro, 1028

Banca Multi Banca Rua General Andrade Neves,162

Banca Panorama Avenida Voluntários da Pátria, 533

Banca Sirotsky Avenida Getúlio Vargas, 80

Banca Stand Rosário Rua Vigário José Inácio, 371

Banca Tabacaria Itamarati Avenida João Pessoa, 6

Revista e Chocolates Padre Chagas, 330