Lojas do Nacional à venda têm negociações avançadas com compradores no RS

O negócio do ano, ou melhor, de fim de ano, agita o mundo supermercadista gaúcho. O burburinho está bem intenso por que a pergunta é (junto com uma dose de preocupação de marcas locais): qual empresa ou quais grupos vão ficar com unidades do mega pacote de venda de dezenas de lojas da bandeira Nacional, do grupo Carrefour, maior varejista brasileira e de capital francês, à venda.

São quase 50 lojas Nacional entre o Rio Grande do Sul e Paraná. No Nordeste, a cadeia Bom Preço também está sendo negociada.

E já tem negócio bem encaminhado para as unidades gaúchas, apurou a coluna Minuto Varejo.

A super oferta de ativos (imóveis) e pontos (o negócio que já está consolidado no endereço) tem até uma pegada de Black Friday. Com tanta unidade ofertada ao mesmo tempo entre o Rio Grande do Sul (39) e Paraná (oito, todas em Curitiba), o preço pode vir com "desconto" e facilitar a aquisição por empresas com maior cacife financeiro (seja em caixa ou para contrair financiamento) e porte.

Lista do Carrefour com unidades em operação da bandeira somam 47 lojas entre o RS e PR GRUPO CARREFOUR/DIVULGAÇÃO/JC

No mercado gaúcho, não faltam exemplos de grupos regionais com bom número de lojas e que claramente estão em expansão e poderiam se habilitar à compra. O avanço de redes de maior porte deixa, por outro lado, supermercadistas locais de cabelo em pé, detecta uma fonte do setor.

Fontes que rondam as tratativas repassaram à coluna que o "processo está relativamente avançado" e que que já tem unidades com pedido de exclusividade por interessados e "sem espaço para novas propostas".

O Bradesco BBI, Banco de Investimento da instituição, é o único envolvido na venda, partir de contrato com o Carrefour e que prevê compra por grupos de lojas ou individuais. A alienação do capital - a bandeira de supermercado veio junto no negócio bilionário de compra pelo Carrefour do ex-Grupo BIG em 2021, que incluiu asbandeiras BIG, Sams Club e Maxxi Atacado, no Estado, além do Bom Preço -, não chega a ser novidade.

Nacional situada no Centro de Gravataí foi arrematada pela rede gaúcha Asun PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

"Sabe-se no mercado que as lojas remanescentes do Nacional não são do estilo que eles (novos do Carrefour), sabem fazer e administrar. As lojas seriam mais cedo ou tarde fechadas, então, é melhor fazer algum dinheiro com elas", opina Gustavo Fauth, especialista que acompanha de perto o setor.

A atuação do grupo francês no Brasil não foca loja de vizinhança. Mesmo experiências com modelos express (menores e de conveniência) não emplacaram. Com o avanço da mexicana Oxxo no mercado paulista, multiplicando pontos e com perfil de conveniência, o Carrefour ensaiou voltar a olhar este tamanho de operação.

Nacional sempre foi o patinho feio. No Rio Grande do Sul, lojas foram vendidas - parte em função de concentração de mercado e imposição do Cade - caso de Ijuí, que ficou com nome local). Mas o. No Rio Grande do Sul, lojas foram vendidas - parte em função de concentração de mercado e imposição do Cade - caso de loja de Gravataí que passou à rede Asun -, e por falta de interesse - unidades no Litoral ( Xangri-Lá e Imbé, compradas pelo Imec , que vai abrir atacarejo Desco, e em).

Filial situada no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, é raro caso que recebe atualizações GRUPO BIG/DIVULGA??O/JC

Na Capital, as unidades posicionadas em regiões fortes em perfil de população e renda estão bastante defasadas, depreciadas, com instalações que não são modernizadas e que seguidamente têm falta de produtos, a chamada ruptura.

A única loja que vem tendo atualizações é a do Praia de Belas Shopping, que deve ser mais por exigência do empreendimento, pelo padrão shopping e por ser uma âncora do Praia. A unidade, que fica em espaço locado, estaria na lista dos 47 supermercados em oferta.

A coluna questionou a direção do shopping sobre essa situação. Uma das dúvidas é se a varejista poderia negociar o "ponto" ou mesmo definir um sucessor ou se isso seria atribuição do empreendimento, que pertence ao grupo Iguatemi, mesmo dono do Iguatemi Porto Alegre e I Fashion Outlet Novo Hamburgo, no mercado gaúcho.

Desde 2023, já nas fases seguintes à aquisição do ex-BIG, o Carrefour vem implementando uma revisão de estratégia sobre as lojas compradas, principalmente para as unidades de hipermercados (bandeira BIG) e atacarejos (ex-Maxxi Atacado). Primeiro, os hipermercados viraram bandeira Carrefour, e os Maxxi migraram para Atacadão, atacarejo do grupo francês.

No fim do ano passado e mais ainda em 2024, as lojas que foram BIG no passado e que haviam virado Carrefour foram convertidas em Atacadão, sendo que teve unidade vendida, como a de Santa Cruz do Sul e São Leopoldo, e ainda tem imóveis à espera de comprador, como o ex-BIG da Sertório (avenida da Zona Norte de Porto Alegre), que foi por curtos seis meses uma unidade Carrefour.