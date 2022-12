Asun marca data para abrir três das quatro lojas compradas do Carrefour

Os novos reforços do time de umas das maiores redes de supermercado do Rio Grande do Sul já começam a entrar em campo esta semana. O Asun informa que vai abrir nesta quinta-feira (15), a partir das 9h, três das quatro lojas compradas do Carrefour Brasil. São as unidades em Gravataí (ex-Maxxi Atacado e ex-Nacional) e Santa Maria (ex-Maxxi Atacado).

Segundo a varejista, quinta do ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), com dados de 2021, a operação do Maxxi Atacado situada em Viamão, que está no pacote, ainda está tendo a liberação negociada com o proprietário do prédio, uma incorporador local que ergueu o ativo e locou para a antiga bandeira que foi BIG e entrou na aquisição do Carrefour.

A compra ocorreu após determinação do Conselho Administrativo de Direto Econômico (Cade) decidir que o Carrefour teria de se desfazer de lojas, após a aquisição das bandeiras do grupo BIG, para evitar concentração de mercado.

A loja do Maxxi de Santa Maria, na avenida Hélvio Basso, 1248, virou Leve Mais Atacado , bandeira de atacarejo do Asun.

Em Gravataí, entra em cena outra unidade do atacarejo, com a transformação da antiga operação na avenida Dorival Cândido Luz Oliveira, 4709. No Centro da cidade da Região Metropolitana, abre um novo supermercado Asun na Luiz Bastos do Prado, 1750.