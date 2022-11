Asun prepara reabertura das quatro lojas compradas do Carrefour

As unidades do atacado com pegada de super, que é formato de atacarejo, ficam em Gravataí, Santa Maria e Viamão e vão virar Leve Mais, bandeira de atacarejo do Asun. O ex-Nacional fica no Centro de Gravataí e vai virar Asun, que é marca de loja de bairro do grupo.

A coluna Minuto Varejo conseguiu imagens de como está a mudança em Santa Maria. A operação fechou no fim de outubro e será a primeira a reabrir, adianta a rede. A previsão é na segunda quinzena de novembro.

Já as datas das outras três unidades voltarem ao roteiro de compras da clientela ainda foram definidas, informa o Asun. A fachada é dominada por um tom mais forte de laranja e com detalhes em amarelo, duas cores que são muito usadas no varejo por estarem associadas a consumo. O Asun Leve Mais usava cores verde e cinza.

Projeto mostra como vai ficar a loja de Santa Maria, após a transformação, com laranja e amarelo. Foto: Asun/Divulgação

Mas já foi deflagrada a contratação de pessoal em todas as frentes. O grupo gaúcho terá de recontratar os funcionários que estavam nas operações (que tiveram as rescisões feitas pelos ex-donos).

O presidente do Asun, Antonio Ortiz Romacho, previa ampliar as vagas, devido à demanda e fluxo das lojas. Devem ser mais de 500 postos nos quatro mercados.

Candidatos às vagas podem enviar currículo para asun.pandape.com.br ou podem buscar o Sine de Santa Maria e o de Viamão, orienta a rede, em nota.

Maior negócio entre supermercados no RS nos últimos anos

O valor do negócio entre Asun e Carrefour não foi divulgado devido à cláusula de sigilo do negócio, alega o presidente da rede gaúcha.

O Carrefour se desfez das operações atendendo a definições do Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade) para evitar concentração de mercado , feitas após a compra das redes do Grupo BIG pelo braço brasileiro da grife francesa. O grupo é hoje o maior do varejo no Brasil, entre todos os segmentos.

Romacho projetou, ao falar com a coluna em outubro, que a receita das quatro operações vai elevar em 20% o faturamento total da rede . O valor projetado é de R$ 250 milhões com os três atacarejos e um supermercado.

Do seu lado, o Carrefour decidiu migrar as bandeiras do BIG para Atacadão , que é seu atacarejo. A mudança já ocorre em lojas em Porto Alegre, no bairro Vila Nova, e em Bagé, na Campanha.

Antes da abertura do Atacadão, ex-BIG (parte da grafia está na placa à esq.) anuncia vagas em placa. Foto: Patrícia Comunello/JC

Na Capital, só faltava, pela situação da reforma verificada esta semana pela coluna, colocar o nome Atacadão na fachada que já está toda pintada de cor laranja. A rede também abriu contratações para a unidade, que está me placa na grade da frente do empreendimento.

O grupo não informa, porém, a data de reabertura e nem o destino de outras unidades, como o BIG existente no BarraShoppingSul e na Zona Norte, na avenida Sertório, em frente a um Atacadão.