Quais são e onde ficam as 4 lojas que o Asun comprou do Carrefour

Minuto Varejo conseguiu descobrir em apuração com fontes próximas à rede gaúcha. A compra pela rede gaúcha Asun de quatro lojas do pacote que o Carrefour , maior varejista do País, arrematou do grupo BIG em 2021 , movimenta o varejo supermercadista no Sul do Brasil. Informações sobre quais são e onde ficam os pontos não foram divulgadas oficialmente pelo Asun. Mas a colunaconseguiu descobrir em apuração com fontes próximas à rede gaúcha.

Na lista, estão três lojas da bandeira Maxxi Atacado e uma do Nacional. O antigo dono detinha ainda as marcas BIG, em hipermercados, e Sam's Club, clube de compras.

O Carrefour está migrando algumas lojas do BIG - uma em Porto Alegre e outra em Bagé -, para o seu atacarejo Atacadão, que assumirá a gestão de toda a operação comprada e mantida pelo gigante francês no Rio Grande do Sul.

Sobre as lojas que passam ao comando do Asun, são elas as filiais do Maxxi Atacados localizadas em Gravataí, na parada 68, e em Viamão, às margens da RS-040, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). A terceira unidade da bandeira fica em Santa Maria, no Centro do Estado.

Já o supermercado Nacional comprado é o do Centro de Gravataí, na rua José Costa de Medeiros, bem perto do Hospital Dom João Becker.

O negócio veio a público na semana passada, após ter sido concluído. No começo de setembro, o Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade) aprovou a venda . O Cade havia determinado a venda de unidades pelo Carrefour devido à concentração de mercado, quando autorizou a aquisição dos ativos do ex-BIG. A medida atingiu operações em outras regiões do País.

Detalhes da transação do Asun não foram revelados na área do processo no site do Cade, pois estavam protegidas por sigilo devido a questões de negociação, até fechar as aquisições.

O Asun, quinta maior rede do segmento no Estado pelo ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), tem 37 lojas concentradas majoritariamente em formatos de supermercados de bairro, situados na RMPA e no Litoral Norte.

O diretor da rede gaúcha Antonio Ortiz Romacho informou, na semana passada, que devem ser abertos mais de 500 empregos nas novas operações da bandeira. Além disso, Romacho apontou que a rede "vai passar a outro patamar", o que está associado ao impacto dos quatro pontos para o tamanho da operação.

Um supermercadista de Santa Maria ouvido pela coluna mostrou alívio e certo "bairismo" ao saber que a rede gaúcha havia ficado com o Maxxi Atacado local:

"Seria pior se viesse uma outra multinacional maior ainda".