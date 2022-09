Carrefour começa a transformar hipermercados em atacarejos no RS

A maior varejista do Brasil, o francês Carrefour, começou a fazer a transformação de hipermercados BIG em atacarejos no Rio Grande do Sul. Sai de cena o modelo de autosserviço que entrou em ocaso, segundo muitos especialistas do setor, abrindo mais espaço para o formato que entrega mais retorno, com foco em mix e preço menores.

O plano do Carrefour também contempla migrar a antiga bandeira para Carrefour e Sam's Club.

Duas operações do BIG, que foi do português Sonae até 2005, quando foi vendido ao norte-americano e maior varejista do mundo Walmart, que passou a bandeira junto com Nacional, Sam's Club e Maxxi Atacado ao grupo BIG, de fundos de investimento, em 2017, foram fechadas para reforma.

Em placa na frente do empreendimento na Zona Sul de Porto Alegre, o aviso é claro:

"Esta loja fechou para virar Atacadão". Também é indicada para o clientes fazerem as compras no BIG do Cristal, situado no BarraShoppingSul. O Atacadão foi precursor no formato, com volumes maiores, atendendo mercadinhos, lancherias e outros tipos de pequenos negócios e atraindo mais e mais consumidores finais.

"A loja BIG da Zona Sul, no bairro Vila Nova, em Porto Alegre, e a de Bagé, foram fechadas em julho para as obras que vão converter essas duas lojas em Atacadão", explica o grupo, que passou a implementar as mudanças, imprimindo sua marca, após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) dar o sinal verde para a aquisição, em maio .

Com as reformas, houve transferência de funcionários para outras unidades e demissão de trabalhadores que não puderam ser realocados por razões como a falta de vagas nas funções exercidas nas lojas de origem. "Podemos dizer que a decisão por rescisão de contrato só é tomada após uma série de análises internas", alega o grupo francês.

O negócio que aumentou o poder da operação francesa recebeu restrições, com exigência de venda de unidades devido à concentração. Foi negociado um Acordo em Controle de Concentrações (ACC), que prevê o desinvestimento de unidades do grupo BIG. Operações situadas em Gravataí, Santa Maria e Viamão estão na lista.

Cade dá sinal verde para Asun negociar compra de quatro lojas

Rede gaúcha tem a bandeira de atacarejo Asun Leve Mais, que passou por mudanças. Foto: Luiza Prado/JC

O gaúcho Asun, quinto no ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) , teve aval do Cade para finalizar a negociação para arrematar quatro pontos do BIG, hoje do Atacadão, que gerencia os hipermercados.

O despacho foi publicado em 2 de setembro no Diário Oficial da União (DOU). Devido ao sigilo das tratativas, os locais ficam com inscrição de "restrito" no documento digital, que pode ser acessado pelo site do conselho.

Algumas indicações que são fornecidas sobre o Asun dão pistas de quais são as unidades. Uma delas sinaliza para o BIG de Santa Maria, ao indicar a distância da sua loja mais próxima, em Montenegro fica a 227 quilômetros da loja pretendida.

No documento em que apresenta a intenção de compra, o Asun, que tem 37 lojas de formato majoritariamente de bairro e um pequeno braço de atacarejo, o Asun Leve Mais, situadas em Porto Alegre, Região Metropolitana e Litoral Norte, afasta impactos para a concorrência no setor.

"Para a compradora, a operação representa uma oportunidade de expandir sua presença no Rio Grande do Sul, incrementando sua capacidade de rivalizar com outros players do varejo de alimentos", sustenta o documento sobre os efeitos da operação.