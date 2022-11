Atacadão abre segunda loja em ex-BIG em cinco dias no RS

Mais uma loja que foi hipermercado BIG virou Atacadão e já está aberta no Rio Grande do Sul. É a segunda unidade do atacarejo , que pertence ao grupo Carrefour Brasil, maior varejista do País e de origem francesa. Desta vez, a filial abriu nesta quarta-feira (30) em Bagé, na Campanha gaúcha.

É a segunda unidade transformada de BIG para Atacadão que volta à rotina dos consumidores em cinco dias. Na sexta-feira (25), a loja que era BIG situada no bairro Vila Nova retornou à agenda da região como Atacadão.

O atacarejo da Campanha tem quase 3,5 mil metros quadrados de área de vendas, 16 checkouts e 324 vagas de estacionamento. São 170 empregos diretos na unidade.

"A nova loja reforça a capilaridade da marca e faz parte de um plano de conversões de unidades que antes funcionavam com bandeiras do Grupo BIG", observa, em nota, o CEO do Atacadão, Marco Oliveira.

A loja na Capital tem 4.473 metros quadrados de área de vendas e foi fechada em julho para passar pela mudança , quando também oi desativada o ponto em Bagé.

A loja fechou em julho para a revitalização. Também houve transferência de parte do pessoal para outras loja do grupo e demissão de quem preferiu sair do antigo BIG. Outra unidade do antigo hipermercado que passa pela mesma mudança fica em Bagé, mas o Atacadão não informa a data da reabertura.

A conversão atinge 124 lojas das 374 unidades adquiridas pelo Carrefour do grupo BIG em 2021.

Do portfólio, 70 estão virando Atacadão - 38 Maxxi Atacado, 28 do BIG e quatro TodoDia ou Bom Preço, informou o grupo.

No primeiro semestre, após finalizar a aquisição dos ativos do grupo BIG, que passou pelo exame do Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade) , o Carrefour anunciou que transformaria a maior parte dos hipermercados em atacarejos. Na Capital, ainda falta definir o destino dos BIGs situados no BarraShoppingSul e na avenida Sertório, onde a loja fica em frente a um Atacadão.

A loja recém-reaberta, terceira da bandeira de atacarejo do grupo Carrefour no Estado, tem 4.473 metros quadrados de área de vendas. Este tipo de loja atende pequenos e médios comerciantes e consumidores finais, ganhando espaço pelos preços competitivos - mais baixos - e maiores volumes.