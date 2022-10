Asun lança marca para ex-lojas Carrefour e aposta em atacarejo raiz

Patrícia Comunello

A rede Asun lançou nesta segunda-feira (10) a sua nova marca de atacarejo. O Leve Mais Atacado estreia com as três lojas arrematadas do Carrefour Brasil e que já foram do BIG. A virada de chave do Maxxi Atacado para o Leve Mais Atacado, que é a nova empresa, informação adiantada pela coluna no fim de semana.