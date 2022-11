Primeiro Atacadão pós-BIG abre em Porto Alegre

Depois de quatro meses de reforma para vestir nova marca e cores, o pavilhão gigante na Zona Sul de Porto Alegre reabriu nesta sexta-feira (25). É a primeira unidade do que foi hipermercado BIG no Rio Grande do Sul a entrar em operação agora como Atacadão , que é a primeira bandeira do que hoje se multiplica como atacarejo.

A fachada laranja que chama a atenção na avenida Eduardo Prado, 330, no bairro Vila Nova, é símbolo da nova fase, já sob a direção do grupo Carrefour Brasil, maior varejista do país e de origem francesa.

A loja fechou em julho para a revitalização. Também houve transferência de parte do pessoal para outras loja do grupo e demissão de quem preferiu sair do antigo BIG. Outra unidade do antigo hipermercado que passa pela mesma mudança fica em Bagé, mas o Atacadão não informa a data da reabertura.

No primeiro semestre, após finalizar a aquisição dos ativos do grupo BIG, que passou pelo exame do Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade) , o Carrefour anunciou que transformaria a maior parte dos hipermercados em atacarejos. Na Capital, ainda falta definir o destino dos BIGs situados no BarraShoppingSul e na avenida Sertório, onde a loja fica em frente a um Atacadão.

A loja recém-reaberta, terceira da bandeira de atacarejo do grupo Carrefour no Estado, tem 4.473 metros quadrados de área de vendas. Este tipo de loja atende pequenos e médios comerciantes e consumidores finais, ganhando espaço pelos preços competitivos - mais baixos - e maiores volumes.

São 24 checkouts e 495 vagas de estacionamento. São 190 funcionários na operação. A loja funciona de segunda a sábado das 7h às 22h, e aos domingos, das 8h às 18h.

"A nova loja faz parte de um plano de conversões de unidades que antes funcionavam com bandeiras do Grupo BIG”, reforça, por nota, Marco Oliveira, CEO do Atacadão. A conversão atinge 124 lojas das 374 unidades adquiridas, diz a rede. Do total a ser transformado, 70 vão passar a ser Atacadão - sendo 38 ex-Maxxi Atacado, 28 do ex-BIG e quatro ex-TodoDia ou Bom Preço.