Quem é a rede de supermercado que comprou 11 lojas Nacional

Quem é o grupo supermercadista que arrematou 11 das 39 lojas da bandeira Nacional colocadas à venda pelo Carrefour no Rio Grande do Sul? A oferta significa a saída da maior varejista brasileira, de capital francês, do segmento de loja de vizinhança, após a compra do ex-BIG, em 2021. O Nicolini tem uma história de 45 anos no setor, sede em Bagé e atuação concentrada nas regiões da Campanha, Fronteira Oeste e Centro.

LEIA MAIS: Rede gaúcha compra lojas vendidas pelo Carrefour

As unidades compradas, cujo valor não foi revelado, até por acordo com o vendedor e ainda à espera do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e acordo com donos de imóveis locados, muda o patamar de disputa de mercado da marca. No Paraná, oito filiais do Nacional foram negociadas com o grupo paranaense Muffato.

Em Bagé, a rede Nicolini tem como principal concorrente o grupo Peruzzo, com quase 30 lojas em diversas cidades e que vem expandindo, mas não entrou na briga pelas unidades do Nacional.

O negócio com o Carrefour, comunicado na última terça-feira, mostrou o fôlego do Nicolini, hoje com 17 unidades, sendo quatro atacarejos e 14 supermercados de vizinhança. Em 2024, a rede reinaugurou três lojas e abriu mais um atacarejo Atacadaço, em São Gabriel.

Entre atacarejo, reforma de lojas e novo centro de distribuição (CD), que fica pronto em janeiro, o aporte soma R$ 52 milhões. A rede projeta superar receita total de R$ 800 milhões em 2024, o que a colocaria entre as 10 maiores do Estado, diz o grupo.

As unidades Nacional compradas ficam em Alegrete, Bagé, Camaquã, Dom Pedrito, Pelotas (duas), Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa e São Borja.

Faltam ainda ser vendidos 28 pontos do Nacional em solo gaúcho, concentrados entre Porto Alegre, Região Metropolitana, Sul e Litoral Norte.

A coluna apurou que redes gaúchas como Asun, Imec, Grande do Sul, Rissul e Unisuper e o catarinense Bistek estariam no páreo. O valor do aluguel dos pontos estaria sendo uma barreira para algumas atrativas de pontos, principalmente na Capital. O Carrefour coloca como condição a manutenção dos empregos, que foi acertado com o Nicolini.