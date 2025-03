Rede de Canoas compra megaloja do Nacional no Vale do Sinos

Mais uma loja da bandeira de supermercado Nacional tem novo dono no Rio Grande do Sul. O Carrefour está vendendo toda a rede. Pontos que não forem negociados serão fechados até junho, segundo informação da maior varejista do Brasil. Desta vez, a filial em São Leopoldo, no Vale do Sinos e Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), foi vendida para o Viezzer Supermercados, de Canoas.

Esta foi a 13ª unidade do Nacional vendida no Estado - são 39 no total e todas estão à venda -, que teve divulgação por compradores. O Viezzer teve o aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para a compra do ponto situado na rua São Joaquim, 1200. O valor da transação não foi revelado.

Com a aquisição, a rede canoense chega a 11 lojas e estreia na cidade do Vale do Sinos, cita um dos diretores Matheus Viezzer. O Nacional funciona até 30 de março, e a partir de abril já está sob comando da rede gaúcha.

"Vamos fechar 30 a 45 dia para reforma e depois reabrir", projeta Viezzer, com reabertura prevista para maio. Não foi repassado o aporte para fazer a conversão do ponto.

A loja tem mais de 2 mil metros quadrados de área de venda e vai ser uma das maiores da marca. Na reforma, será feita adequação ao padrão das unidades das bandeira. Além dos 40 funcionários que já estão na operação (há acordo com o Carrefour para manter empregados que quiserem continuar atuando na filial), serão contratados mais de 20 para reforçar o quadro. Hoje a rede tem 800 funcionários.

O diretor explicou, em nota, que a aquisição faz parte dos "planos de crescimento". A expansão da rede já ocorreu além de Canoas, com abertura de supermercado na Zona Norte de Porto Alegre, em 2023.

O que falta vender ou já foi negociado do Nacional

11 foram arrematadas pelo grupo Nicolini , de Bagé, uma pelo Kern , de Ivoti, e uma pelo Viezzer. A coluna Minuto Varejo tem informação de outras tratativas em andamento para pontos em Porto Alegre. Mas o número de contratos firmados pode envolver mais que 13 filiais. Das 13 lojas do Nacional que tiveram divulgação da venda,de Bagé,de Ivoti, e uma. Aem andamento para pontos em Porto Alegre. Mas o número de contratos firmados pode envolver mais que 13 filiais.

O Carrefour registrou, no balanço do último trimestre de 2024, que tinha acertado a venda de 34 lojas até dezembro. Na lista, estão pontos do Nacional e Bom Preço (bandeira com lojas apenas no Paraná). Os negócios precisam passar pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Tem comprador que divulga após o aval do órgão e outras antes. Viezzer e Kern informaram após obter aprovação do Cade. Já o Nicolini antes mesmo da decisão do conselho.

Do Nacional, são 47, sendo oito no Paraná e 39 no Rio Grande do Sul, e do Bom Preço, sete, totalizando entre as duas bandeiras 53 pontos. As unidades do Paraná (Nacional e Bom Preço) foram compradas pelo grupo Muffato, portanto, 15 unidades. Outras 13 foram vendidas às redes gaúchas.

Com isso, são 28 lojas com novos donos. Falta ser conhecido o destino de seis (para fechar as 34 do balanço) que já teriam sido negociadas. Esse número tem relação com as unidades gaúchas do Nacional, que é o que ainda está disponível.

Lojas do Nacional (vendidas e à venda)

ALEGRETE: RUA GENERAL SAMPAIO, 850 (vendida - Nicolini) BAGÉ: AVENIDA TUPY SILVEIRA, 1400 (vendida - Nicolini) BARRA DO RIBEIRO: RUA DO VISCONDE RIO GRANDE, 1147 CACHOEIRINHA: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 1850 CAMAQUÃ: AVENIDA BENTO GONÇALVES, 1090 (vendida - Nicolini) CANOAS: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 2415 CAPÃO DA CANOA: AV. PARAGUASSU, 2578 CURITIBA: AV. PREF. ERASTO GAERTNER, 2194 (vendida - Muffato) CURITIBA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO BATEL, 4568 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. COMENDADOR ARAÚJO, 370 (vendida - Muffato) CURITIBA: AV. VICENTE MACHADO, 18 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. ANA BERTHA ROSKAMP, 10 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. JOÃO GUALBERTO, 1573 (vendida - Muffato) CURITIBA: RUA MARIANO TORRES, 209 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. 24 DE MAIO, 765 (vendida - Muffato) DOM PEDRITO: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 830 (vendida - Muffato) ESTEIO: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 371 GRAMADO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2300 GRAVATAÍ: AVENIDA DOS ESTADOS, 51 GUAÍBA: AV. NESTOR DE MOURA JARDIM, 1317 MONTENEGRO: R. BUARQUE DE MACEDO, 40 NOVO HAMBURGO: RUA LEÃO XIII, 30 (vendida - Kern Supermercados) OSÓRIO: BR-101, KM 97, S/N PELOTAS: RUA DE BARÃO AZEVEDO MACHADO, 600 (vendida - Nicolini) PELOTAS: RUA GONÇALVES CHAVES, 2.810 (vendida - Nicolini) PELOTAS: R LOBO DA COSTA,1251 PELOTAS: RUA GENERAL OSÓRIO, 656 PORTO ALEGRE: AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 789 PORTO ALEGRE: RUA GOMES DE FREITAS, 73 PORTO ALEGRE: RUA DOUTOR ROMAGUERA DA CUNHA CORREA, 60 PORTO ALEGRE: RUA JOSÉ DE ALENCAR, 998 PORTO ALEGRE: AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1181 PORTO ALEGRE: RUA VICENTE DA FONTOURA, 1135 PORTO ALEGRE: AVENIDA TERESÓPOLIS, 2893 ROSÁRIO DO SUL: R. BARÃO DO CERRO LARGO, 1479 (vendida - Nicolini) SANTA CRUZ DO SUL: RUA TENENTE-CORONEL BRITO, 440 (vendida - Nicolini) SANTA MARIA: AVENIDA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 1321 (vendida - Nicolini) SANTA ROSA: AV. EXPEDICIONÁRIO WEBER, 317 (vendida - Nicolini) SANTO ÂNGELO:RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 1741 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA: R FRANCISCO JOSE LOPES, 336 SÃO BORJA: RUA GEN. SERAFIM DORNELES VARGAS, 898 (vendida - Nicolini) SÃO GABRIEL: RUA DR. FERNANDO ABOTT, 32 SÃO LEOPOLDO: RUA SÃO JOAQUIM, 1200 (vendida - Viezzer) SAPUCAIA DO SUL: AVENIDA JOÃO PEREIRA DE VARGAS, 191 TORRES: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 454 TRAMANDAÍ: AV. EMANCIPAÇÃO, 1028 VIAMÃO: RUA REVERENDO AMÉRICO VESPÚCIO CABRAL, 395

Fonte: Carrefour Brasil