Rede de Ivoti compra loja do Nacional em Novo Hamburgo

A placa na entrada do supermercado avisa que a loja fecha no começo de março, mas é apenas para virar a chave. O Nacional, hoje do grupo francês Carrefour, situado em um dos bairros mais tradicionais de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, vai mudar de dono e bandeira. A rede Kern Supermercados, com sede em Ivoti, comprou o ponto e já assinou a locação do imóvel.

Com isso, o número de lojas do Nacional vendidas pelo grupo francês, maior varejista do Brasil e que decidiu se desfazer de uma das redes mais conhecidas entre os gaúchos, chega a 12 no Rio Grande do Sul. No Paraná, as oito ofertadas foram arrematadas pelo grupo Muffato. Outras 11 foram arrematadas pelo grupo Nicolini, de Bagé. O Carrefour colocou à venda 47 pontos do Nacional, 39 estão no Rio Grande do Sul.

LEIA MAIS: Rede gaúcha compra 11 supermercados Nacional vendidos pelo Carrefour

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra da unidade do bairro Hamburgo Velho na semana passada, informa o dono do Kern, Marcus Kern. O supermercadista disse à coluna Minuto Varejo que a loja ficará fechada 60 dias para uma grande transformação. Um dos impactos será no tamanho da área de venda, que passará de pouco mais de 600 metros quadrados para 900 metros quadrados. O aporte será de R$ 8 milhões a R$ 9 milhões, revela Kern, à coluna.

Hoje são 35 funcionários. "Todos serão recontratados, apenas quem não quiser ficar vai fazer a rescisão com o Carrefour", adianta o supermercadista, que faturou R$ 106 milhões com quatro unidades - duas em Ivoti, uma em Dois Irmãos e outra em Xangri-Lá, em 2024, ante R$ 86 milhões de 2023. A rede tem 260 funcionários. Kern também adiantou que deve chegar a 60 empregados na nova integrante da rede. "Vamos constatar antes de abrir", diz.

Veja a lista de 47 lojas do Nacional (vendidas e à venda)

ALEGRETE: RUA GENERAL SAMPAIO, 850 (vendida - Nicolini) BAGÉ: AVENIDA TUPY SILVEIRA, 1400 (vendida - Nicolini) BARRA DO RIBEIRO: RUA DO VISCONDE RIO GRANDE, 1147 CACHOEIRINHA: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 1850 CAMAQUÃ: AVENIDA BENTO GONÇALVES, 1090 (vendida - Nicolini) CANOAS: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 2415 CAPÃO DA CANOA: AV. PARAGUASSU, 2578 CURITIBA: AV. PREF. ERASTO GAERTNER, 2194 (vendida - Muffato) CURITIBA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO BATEL, 4568 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. COMENDADOR ARAÚJO, 370 (vendida - Muffato) CURITIBA: AV. VICENTE MACHADO, 18 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. ANA BERTHA ROSKAMP, 10 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. JOÃO GUALBERTO, 1573 (vendida - Muffato) CURITIBA: RUA MARIANO TORRES, 209 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. 24 DE MAIO, 765 (vendida - Muffato) DOM PEDRITO: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 830 (vendida - Muffato) ESTEIO: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 371 GRAMADO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2300 GRAVATAÍ: AVENIDA DOS ESTADOS, 51 GUAÍBA: AV. NESTOR DE MOURA JARDIM, 1317 MONTENEGRO: R. BUARQUE DE MACEDO, 40 NOVO HAMBURGO: RUA LEÃO XIII, 30 (vendida - Kern Supermercados) OSÓRIO: BR-101, KM 97, S/N PELOTAS: RUA DE BARÃO AZEVEDO MACHADO, 600 (vendida - Nicolini) PELOTAS: RUA GONÇALVES CHAVES, 2.810 (vendida - Nicolini) PELOTAS: R LOBO DA COSTA,1251 PELOTAS: RUA GENERAL OSÓRIO, 656 PORTO ALEGRE: AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 789 PORTO ALEGRE: RUA GOMES DE FREITAS, 73 PORTO ALEGRE: RUA DOUTOR ROMAGUERA DA CUNHA CORREA, 60 PORTO ALEGRE: RUA JOSÉ DE ALENCAR, 998 PORTO ALEGRE: AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1181 PORTO ALEGRE: RUA VICENTE DA FONTOURA, 1135 PORTO ALEGRE: AVENIDA TERESÓPOLIS, 2893 ROSÁRIO DO SUL: R. BARÃO DO CERRO LARGO, 1479 (vendida - Nicolini) SANTA CRUZ DO SUL: RUA TENENTE-CORONEL BRITO, 440 (vendida - Nicolini) SANTA MARIA: AVENIDA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 1321 (vendida - Nicolini) SANTA ROSA: AV. EXPEDICIONÁRIO WEBER, 317 (vendida - Nicolini) SANTO ÂNGELO:RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 1741 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA: R FRANCISCO JOSE LOPES, 336 SÃO BORJA: RUA GEN. SERAFIM DORNELES VARGAS, 898 (vendida - Nicolini) SÃO GABRIEL: RUA DR. FERNANDO ABOTT, 32 SÃO LEOPOLDO: RUA SÃO JOAQUIM, 1200 SAPUCAIA DO SUL: AVENIDA JOÃO PEREIRA DE VARGAS, 191 TORRES: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 454 TRAMANDAÍ: AV. EMANCIPAÇÃO, 1028 VIAMÃO: RUA REVERENDO AMÉRICO VESPÚCIO CABRAL, 395

Fonte: Carrefour Brasil