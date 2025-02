Carrefour deve fechar lojas Nacional que não consegue vender no RS

Enquanto é confirmada a venda de mais uma loja do Nacional, outras unidades que pertencem à bandeira do Carrefour, grupo francês e maior varejista do Brasil, terão outro destino. Filiais localizadas no Litoral Norte, em Porto Alegre e no Sul do Rio Grande do Sul devem ser fechadas, pois as negociações de venda a outras empresas do setor não teriam tido êxito.

São 39 unidades do Nacional no Estado. Doze foram vendidas - uma para o Supermercados Kern e 11 para o grupo Nicolini - e 27 estão indefinidas. No Paraná, as oito foram comprada pelo grupo Muffato. No Estado, todas estão operando, mas com claros sinais de queda de qualidade, o que é percebido e tem reação de antigos clientes.

"Hortifruti, carnes. Não é mais como antigamente. Deixei de ir na loja", conta a jornalista Naná Hausen, que reside em Torres.

Sobre as negociações que não avançaram abrindo o caminho do fechamento, um dos motivos é o custo elevado dos aluguéis dos imóveis ocupados e que são de terceiros. Entre eles, estão donos de antigas redes de supermercado que deixaram de operar.

O presidente da Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB-RS), Guiomar Vidor, que preside a Federação dos Empregrados no Comércio de Bens e Serviços do RS (Fecosul), confirma a decisão da varejista francesa de encerrar as operações em Tramandaí, Capão da Canoas e Torres, no Litoral Norte, na Capital (duas lojas) e Pelotas.

Vidor lembra que a entidade negocia desde outubro do ano passado, quando o Carrefour comunicou a decisão de vender as 47 unidades do Nacional - parte da decisão de concentrar a operação no Brasil em atacarejos (o Atacadão é o maior gerador de receita do grupo) e hipermercados -, para assegurar que quem comprar unidades assuma os funcionários.

É o que vai ocorrer com as unidades de Hamburgo Velho, em Novo Hamburgo, comprada pelo Kern, e as 11 lojas negociadas com o Nicolini.

Sobre o fechamento, o sindicalista diz que espera firmar acordo ainda esta semana para pagamento de indenização adicional para os empregados das filiais a serem encerradas. As demais lojas continuarão abertas na tentativa de vender com o quadro de pessoal", comenta Vidor.

O fim das operações gera apreensão entre trabalhadores das filiais. Em Torres, empregados ficaram sabendo da decisão por redes sociais e sites locais de notícias. Além disso, clientes percebem a decadência das lojas, tanto entre as que vão fechar, como das que podem ainda continuar funcionando, mas com outros donos.

Falta de produtos, ambiente com desleixo na exposição de mercadorias, baixa qualidade e equipamentos com ferrugem, como geladeiras, ou má conservação são verificados em lojas como a do bairro Santana, na Capital.

Questionado, o Carrefour alegou, por meio da assessoria de imprensa, período de silêncio para não comentar sobre o destino das lojas.

Veja a lista de 47 lojas do Nacional (vendidas e à venda)

ALEGRETE: RUA GENERAL SAMPAIO, 850 (vendida - Nicolini) BAGÉ: AVENIDA TUPY SILVEIRA, 1400 (vendida - Nicolini) BARRA DO RIBEIRO: RUA DO VISCONDE RIO GRANDE, 1147 CACHOEIRINHA: AVENIDA GENERAL FLORES DA CUNHA, 1850 CAMAQUÃ: AVENIDA BENTO GONÇALVES, 1090 (vendida - Nicolini) CANOAS: AVENIDA GETÚLIO VARGAS 2415 CAPÃO DA CANOA: AV. PARAGUASSU, 2578 CURITIBA: AV. PREF. ERASTO GAERTNER, 2194 (vendida - Muffato) CURITIBA: AVENIDA SETE DE SETEMBRO BATEL, 4568 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. COMENDADOR ARAÚJO, 370 (vendida - Muffato) CURITIBA: AV. VICENTE MACHADO, 18 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. ANA BERTHA ROSKAMP, 10 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. JOÃO GUALBERTO, 1573 (vendida - Muffato) CURITIBA: RUA MARIANO TORRES, 209 (vendida - Muffato) CURITIBA: R. 24 DE MAIO, 765 (vendida - Muffato) DOM PEDRITO: RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 830 (vendida - Muffato) ESTEIO: RUA VINTE E QUATRO DE AGOSTO, 371 GRAMADO: AV. BORGES DE MEDEIROS, 2300 GRAVATAÍ: AVENIDA DOS ESTADOS, 51 GUAÍBA: AV. NESTOR DE MOURA JARDIM, 1317 MONTENEGRO: R. BUARQUE DE MACEDO, 40 NOVO HAMBURGO: RUA LEÃO XIII, 30 (vendida - Kern Supermercados) OSÓRIO: BR-101, KM 97, S/N PELOTAS: RUA DE BARÃO AZEVEDO MACHADO, 600 (vendida - Nicolini) PELOTAS: RUA GONÇALVES CHAVES, 2.810 (vendida - Nicolini) PELOTAS: R LOBO DA COSTA,1251 PELOTAS: RUA GENERAL OSÓRIO, 656 PORTO ALEGRE: AVENIDA AURELIANO DE FIGUEIREDO PINTO, 789 PORTO ALEGRE: RUA GOMES DE FREITAS, 73 PORTO ALEGRE: RUA DOUTOR ROMAGUERA DA CUNHA CORREA, 60 PORTO ALEGRE: RUA JOSÉ DE ALENCAR, 998 PORTO ALEGRE: AVENIDA PRAIA DE BELAS, 1181 PORTO ALEGRE: RUA VICENTE DA FONTOURA, 1135 PORTO ALEGRE: AVENIDA TERESÓPOLIS, 2893 ROSÁRIO DO SUL: R. BARÃO DO CERRO LARGO, 1479 (vendida - Nicolini) SANTA CRUZ DO SUL: RUA TENENTE-CORONEL BRITO, 440 (vendida - Nicolini) SANTA MARIA: AVENIDA NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, 1321 (vendida - Nicolini) SANTA ROSA: AV. EXPEDICIONÁRIO WEBER, 317 (vendida - Nicolini) SANTO ÂNGELO:RUA FLORÊNCIO DE ABREU, 1741 SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA: R FRANCISCO JOSE LOPES, 336 SÃO BORJA: RUA GEN. SERAFIM DORNELES VARGAS, 898 (vendida - Nicolini) SÃO GABRIEL: RUA DR. FERNANDO ABOTT, 32 SÃO LEOPOLDO: RUA SÃO JOAQUIM, 1200 SAPUCAIA DO SUL: AVENIDA JOÃO PEREIRA DE VARGAS, 191 TORRES: AVENIDA JOSÉ BONIFÁCIO, 454 TRAMANDAÍ: AV. EMANCIPAÇÃO, 1028 VIAMÃO: RUA REVERENDO AMÉRICO VESPÚCIO CABRAL, 395

Fonte: Carrefour Brasil