No Ponto: Páscoa, Mark Hambugueria, Nacional, Bistek, Desco, Zaffari e Aloja

> Guerra tarifária de Trump: o varejo norte-americano começa a sentir o efeito da guerra tarifária, principalmente no duelo com a China, grande fornecedora de smartphones, roupas, eletrônicos (TVs) e brinquedos. A Amazon suspendeu ordem de compra de produtos chineses e outros asiáticos. Preço de Iphone deve subir quase US$ 300,00, mais de 50%, segundo o Wall Street Journal. Redes de moda montam planos para administrar turbulência.

> A CDL-POA e Vitamina mostram que 48% dos porto-alegrenses devem gastar R$ 201,00 a R$ 500,00 na Páscoa, e 30,8%, de R$ 101,00 a R$ 200,00. Quase 50% vai dar chocolates em geral e 43% ovos.

> A Mark Hamburgueria abre nesta quinta-feira (10) na Vila Roubadinhas, no bairro Auxiliadora, a quinta unidade da marca e segunda no bairro. Outras estão na Cidade Baixa, Bom Fim e Tristeza. O Mark tinha loja no Boulevard Laçador, na Zona Norte da Capital, que foi arrasada pela cheia.

A Mark Hamburgueria abriu na Vila Roubadinhas, no Auxiliadora, sua quinta loja MARK HAMBURGUERIA/DIVULGAÇÃO/JC

> O Bistek, supermercado de Santa Catarina, já tem o aval da prefeitura para demolir prédio onde foi Nacional, na avenida Protásio Alves, e erguer a quarta loja porto-alegrense.

> O Imec vai ter o terceiro atacarejo Desco em Porto Alegre, desta vez na Zona Norte.

> Lojas do Nacional, do Carrefour, que fecham dia 4 de maio em oito cidades estão com promoções de produtos.

Loja do Nacional em Santo Antônio da Patrulha está com descontos em produtos SINDICATO COMERCIÁRIOS SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA/DIVULGAÇÃO/JC

> O Grupo Zaffari prepara mega área na avenida Nonoai, na Zona Sul, que teve revenda de carros e moradias (sendo demolidas), para futuro empreendimento.



> A PMC, do IBGE, aponta volume de vendas em fevereiro sobre janeiro (Brasil, alta de 0,5%, e RS, de 0,6%) e sobre mesmo mês de 2024 (Brasil, alta de 1,5%, e RS, 0,6%).

> Aloja no Chalé vai ser sábado, das 11h às 18h, no restaurante no Largo Glênio Peres, com 17 marcas autorias, que já têm ponto físico na avenida 24 de Outubro, 1681.