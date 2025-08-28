Redes catarinenses ampliam força no RS

Não é de hoje que redes catarinenses de autosserviço de alimentação avançam sobre o mercado do Rio Grande do Sul. Mais empreendimentos estão abrindo ou estreiam em breve, reforçando a vontade das bandeiras de ganhar terreno em território gaúcho. O grupo Pereira, que atua com supermercados e atacarejos, sétimo maior grupo do setor no País, abriu ontem a sexta filial do Fort Atacadista, agora em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Já o Bistek, que também já está na cena da Capital e do Litoral com foco em lojas de vizinhança, prepara duas novas operações. Uma será em Tramandaí, com previsão de inaugurar em setembro. A outra acrescentará mais força na Capital, onde a rede já tem três lojas (Zona Norte e Sul e na avenida Nilo Peçanha). A rede comprou área e já demoliu prédio que teve filial do Nacional, na avenida Protásio Alves. A bandeira criada no Estado está sendo extinta pelo Grupo Carrefour.

Em Gravataí, o Pereira estreou a nova loja, com aporte de R$ 70 milhões. A marca já tem atacarejos em Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e Viamão, além de um centro de distribuição em São Leopoldo. A nova filial fica na avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, 6845, no Parque Florido, e em corredor movimentado e com mais concorrentes, como Cesto (Grupo Zaffari) e Leve Mais (Asun). " O Grupo Pereira elegeu o Rio Grande do Sul como um dos mercados prioritários para sua expansão, ao lado de São Paulo", afirmou, em nota, o diretor comercial Lucas Pereira. "Chegamos aqui, há pouco mais de dois anos. Agora, com seis lojas, ganhamos força na Região Metropolitana para levar a Compra Fort, com preço baixo e qualidade, para mais pessoas e queremos continuar crescendo no Estado”, projeta Pereira. No plano da marca, Porto Alegre e Erechim devem ser as próximas cidades a ter unidades. A filial de Gravataí tem 4,5 mil metros quadrados de área de venda, 26 checkouts e 307 vagas de estacionamento, sendo 44 cobertas. São 234 empregos diretos e 200 indiretos, segundo a rede.