Redes catarinenses ampliam força no RS

Não é de hoje que redes catarinenses de autosserviço de alimentação avançam sobre o mercado do Rio Grande do Sul. Mais empreendimentos estão abrindo ou estreiam em breve, reforçando a vontade das bandeiras de ganhar terreno em território gaúcho. O grupo Pereira, que atua com supermercados e atacarejos, sétimo maior grupo do setor no País, abriu ontem a sexta filial do Fort Atacadista, agora em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). Já o Bistek, que também já está na cena da Capital e do Litoral com foco em lojas de vizinhança, prepara duas novas operações. Uma será em Tramandaí, com previsão de inaugurar em setembro. A outra acrescentará mais força na Capital, onde a rede já tem três lojas (Zona Norte e Sul e na avenida Nilo Peçanha). A rede comprou área e já demoliu prédio que teve filial do Nacional, na avenida Protásio Alves. A bandeira criada no Estado está sendo extinta pelo Grupo Carrefour.
Em Gravataí, o Pereira estreou a nova loja, com aporte de R$ 70 milhões. A marca já tem atacarejos em Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul e Viamão, além de um centro de distribuição em São Leopoldo. A nova filial fica na avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, 6845, no Parque Florido, e em corredor movimentado e com mais concorrentes, como Cesto (Grupo Zaffari) e Leve Mais (Asun). "O Grupo Pereira elegeu o Rio Grande do Sul como um dos mercados prioritários para sua expansão, ao lado de São Paulo", afirmou, em nota, o diretor comercial Lucas Pereira. "Chegamos aqui, há pouco mais de dois anos. Agora, com seis lojas, ganhamos força na Região Metropolitana para levar a Compra Fort, com preço baixo e qualidade, para mais pessoas e queremos continuar crescendo no Estado”, projeta Pereira. No plano da marca, Porto Alegre e Erechim devem ser as próximas cidades a ter unidades. A filial de Gravataí tem 4,5 mil metros quadrados de área de venda, 26 checkouts e 307 vagas de estacionamento, sendo 44 cobertas. São 234 empregos diretos e 200 indiretos, segundo a rede.
Em Tramandaí, o Bistek terá uma unidade com perfil semelhante ao que já tem em Torres. "Temos boas perspectivas de mais lojas (no Estado). Temos terreno em São Leopoldo e em Novo Hamburgo estamos aguardando liberação", diz um dos diretores da rede, Walter Ghislandi. "Precisamos ter 12 a 15 lojas para termos eficiência logística e operacional e pessoas para entregar com qualidade a nossa proposta", projeta o diretor. "Caxias do Sul é a ponta final do projeto." Para a Capital, Ghisland diz que o ideal seriam mais cinco unidades, sendo uma por ano para abrir. A próxima, que será a quarta filial, será em prédio a ser construído na Protásio Alves. O ativo foi comprado há três anos e teve aporte de R$ 20 milhões. O investimento final com construção deve chegar a R$ 80 milhões, que ficará acima da média, de R$ 50 milhões a R$ 60 milhões de outras unidades. A previsão é de três acessos. A loja terá três andares, com estacionamento superior, com 140 vagas. A unidade terá até 2,5 mil metros quadrados de área de venda. "Vai ser uma loja bem legal", adianta ele. A intenção é aprontar a construção para o segundo semestre de 2026, projeta o diretor. A rede também tem conversações para assumir lojas do Nacional já fechadas. A especulação é que o Bistek poderia entrar em unidades como a do Praia de Belas Shopping.
Expointer entra em cena neste sábado e com soluções que podem depois ser buscadas no mercado. É o que o público vai conferir na nova Casa da Rainha, montada por três empresas gaúchas para mostrar as aplicações do steel frame, que usa aço galvanizado para estruturar a construção. No Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, a casa, com 120 metros quadrados e dois pavimentos, terá visibilidade e será palco de eventos, atividades e experiências abertas ao público. Desempenho térmico e acústico de alto nível são atributos que a Casa Amaya (arquitetura e construção), CenterSteel (estrutura de aço galvanizado) e Drystore (painéis de emplacatamento, cobertura e energia solar) prometem apresentar. A implantação custou R$ 300 mil. "O projeto une tecnologia, conforto e agilidade para mostrar que o campo também merece o que há de mais inovador na construção civil”, avisa o CEO da Casa Amaya, Gustavo Iglesias.
> O ParkShopping, em Canoas, estreia no sábado o novo espaço de lazer na área externa. É o Parque do Park, que teve investimento de R$3,4 milhões. A largada da área terá atrações culturais e entrada gratuita. São 1,6 mil metros quadrados que foram montados com equipamentos em cinco meses. A área tem playground, quiosques, dois espaços pet - um para cães de pequeno porte e outro para cães de grande porte - e uma quadra de areia com tamanho oficial para a prática de esportes como vôlei, beach tennis e futevôlei, além de outros atrativos. O espaço vai funcionar de terça-feira a sábado, das 10h às 22h, e, aos domingos e feriados, das 11h às 21h. O acesso fica no Piso L2, ao lado do restaurante Outback. O ParkShopping também ganhou no começo do ano nova área no terceiro piso com foco em gastronomia, é o Park Gourmet.
> O Praia de Belas Shopping terá o último final de semana da exposição Passaporte Dreams, com atrações de parques temáticos de Gramado. Um dos equipamentos é o Super Carros. Sábado e domingo, das 10h às 20h, o público poderá alugar modelos esportivos e pilotar pelas ruas de Porto Alegre. Os ingressos podem ser comprados dentro do shopping. O ponto de partida e chegada ficam na Portaria 2, na avenida Praia de Belas.
A coluna traz novidades da rede Paquetá, comandada pela paulista Oscar Calçados. Investimento em lojas e megaevento de moda, previsto para outubro no ParkShopping Canoas, estão no cardápio da varejista.