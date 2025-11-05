AWS e OpenAI fecham acordo de US$ 38 bilhões 

Um acordo no valor de US$ 38 bilhões, anunciado esta semana, garantirá que a Amazon Web Services (AWS) passe a fornecer a infraestrutura para que a OpenAI execute e escale suas principais cargas de trabalho de inteligência artificial (IA).

A OpenAI começará a utilizar a computação da AWS de forma imediata, com capacidade prevista para ser implantada antes do final de 2026. A expectativa é de um crescimento contínuo nos próximos sete anos.

“A escalada da IA exige computação massiva e confiável", disse o cofundador e CEO da OpenAI, Sam Altman. "Nossa parceria com a AWS fortalece o amplo ecossistema de computação que impulsionará esta próxima era e levará a IA avançada a todos", reforça.

No plano tático, a OpenAI terá acesso à computação da AWS, o que envolve milhares de GPUs NVIDIA de última geração, com a capacidade de expandir e escalar rapidamente as cargas de trabalho de agentes de IA. Também contará com a experiência na execução da infraestrutura de IA em larga escala de forma segura, confiável e em escala, com clusters que chegam a 500 mil chips.

De acordo com as empresas, a experiência da AWS em infraestrutura de nuvem combinada com os avanços da OpenAI em IA generativa ajudará os usuários a continuar obtendo valor do ChatGPT.

"À medida que a OpenAI continua a expandir os limites do que é possível, a infraestrutura de ponta da AWS servirá como espinha dorsal para suas ambições de IA", comenta o CEO da AWS, Matt Garman. "A amplitude e a disponibilidade imediata de computação otimizada demonstram por que a AWS está em uma posição única para suportar as vastas cargas de trabalho da OpenAI", acrescenta.