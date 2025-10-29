AWS lança agentes para apoiar experiência com IA no ambiente de trabalho

A Amazon Web Services (AWS) anunciou o lançamento do Amazon Quick Suite, uma aplicação de agentes de inteligência artificial projetada para otimizar a forma como as empresas e seus funcionários trabalham. A ferramenta foca em eliminar a fragmentação de informações, aplicações isoladas e tarefas repetitivas, permitindo que os usuários se concentrem em atividades de maior valor.

O Amazon Quick Suite capacita os funcionários a encontrar insights, realizar pesquisas aprofundadas, automatizar tarefas, visualizar dados e executar ações em diversas aplicações.

Para isso, eles podem se conectar a repositórios internos como wikis e intranets, aplicações populares, serviços da AWS como S3 e Redshift, e oferecendo integrações com o Model Context Protocol (MCP) para mais de 1 mil aplicações.

"Todos nós já experimentamos como a IA pode nos apoiar em atividades pessoais, mas essa mesma experiência ainda não foi totalmente desbloqueada no ambiente de trabalho", afirma Cleber Morais, diretor-geral da AWS no Brasil. "O Amazon Quick Suite chega para que as empresas possam dar esse salto e obter melhores resultados, preservando a segurança das suas informações”, acrescenta.