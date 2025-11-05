Tati Portella é atração gratuita no ParkShopping Canoas esta quinta

O projeto Palco Gourmet, do ParkShopping Canoas (Av. Farroupilha, 4545 - Canoas), recebe nesta quinta-feira (6), o show de Tati Portella, uma das vozes mais marcantes da música gaúcha. A apresentação gratuita acontece a partir das 19h, no Park Gourmet, espaço gastronômico do shopping que reúne diversos restaurantes e um ambiente ideal para curtir boa música com a família e amigos.

A cantora promete um repertório repleto de sucessos que marcaram sua trajetória à frente da banda Chimarruts, além de faixas autorais da carreira solo. Com sua voz inconfundível e presença de palco carismática, Tati propõe uma atmosfera leve e vibrante, convidando o público a celebrar a boa energia do melhor do reggae music e da MPB. Na ocasião, os restaurantes do Park Gourmet terão promoções especiais, transformando o evento em uma experiência completa, unindo gastronomia e cultura em um mesmo espaço.