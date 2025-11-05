Carlos Gerbase revive o espírito punk-romântico no show Replicante Apaixonado

Lendário letrista e vocalista dos Replicantes, Carlos Gerbase volta aos palcos com o espetáculo Replicante Apaixonado, unindo rebeldia, poesia urbana e energia punk-romântica. Para o show desta sexta-feira (7), no Grezz (Almirante Barroso, 328), Gerbase estará acompanhado por King Jim (saxofone), Cláudio Mércio (bateria), Júlio Cascaes (guitarra) e Flu (baixo), além de participação especial do guitarrista João Guilherme Barone. Ingressos no Sympla. No repertório, cerca de 20 músicas revisitadas por Gerbase em clima de reencontro com sua própria história. Canções emblemáticas como Hippie-punk-rajneesh, Sonho Technicolor, Boy do Subterrâneo e Astronauta dividem espaço com faixas autorais e releituras de clássicos de Echo & The Bunnymen, Velvet Underground, Rita Lee e Rolling Stones. O saxofonista King Jim também apresenta um clássico dos Garotos da Rua, banda da qual é integrante fundador.