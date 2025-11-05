Porto Alegre,

Frases e Personagens

Publicada em 05 de Novembro de 2025 às 18:53

Esteves Colnago, diretor de relações institucionais da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg)

MARCOS OLIVEIRA/AGÊNCIA SENADO/JC
“O plástico é um dos materiais mais recicláveis e de menor impacto ambiental: consome pouca água, pode ser reutilizado diversas vezes e tem baixa pegada de carbono. Ainda assim, seu reaproveitamento em larga escala no Brasil enfrenta desafios estruturais que precisam ser superados para que o material atinja todo o seu potencial sustentável.” Paulo Teixeira, diretor-superintendente do Sindicato das Indústrias do Material Plástico (Sindiplast).
“Esse patamar historicamente baixo revela que o mercado de trabalho continua relativamente firme, com ocupação crescendo e rendimento real estável. Isso sugere que, apesar da desaceleração econômica, há força para o consumo e certa resiliência nos postos de trabalho. A estabilidade na taxa de desemprego aponta para um ambiente de manutenção.” Sidney Lima, analista de investimentos.
“Devemos superar a burocracia do poder público, permitindo que o setor de seguros atue mais rapidamente no momento inicial da catástrofe; essa é a função do setor segurador. Complementar a isso, devemos focar na adaptação e atuação antes da catástrofe, promovendo mudanças estruturais para tornar as cidades mais resilientes a longo prazo.” Esteves Colnago, diretor de relações institucionais da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg).

