Concessionárias terão dificuldade para atender à nova norma da Aneel

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou novas regras quanto ao atendimento das distribuidoras e transmissoras Resolução Normativa nº 1.137/2025 deve entrar em vigor antes do fim do primeiro semestre do próximo ano, mas a perspectiva é que as empresas do setor elétrico, principalmente as gaúchas que vêm sofrendo com constantes desastres climáticos, tenham dificuldade de atender às exigências. Recentemente, aaprovoude energia elétrica aos seus clientes em casos de situações de emergência. O total do pacote de medidas que constam nadeve entrar em vigor antes do fim do primeiro semestre do próximo ano, mas a perspectiva é que as empresas do setor elétrico, principalmente as gaúchas que vêm sofrendo com constantes desastres climáticos, tenham dificuldade de atender às exigências.

Entre as determinações está a compensação financeira dos usuários quando a interrupção da energia passar de 24 horas na área urbana e 48 horas na rural. Além disso, as concessionárias terão que alimentar um site atualizado a cada 30 minutos com a lista das ocorrências abertas, o número de consumidores atingidos por interrupções e um mapa dos pontos impactados.

O sócio do escritório de advocacia TozziniFreire na área de Contencioso, Vinícius de Oliveira Berni, adianta que para satisfazer essas demandas as companhias precisarão fazer aportes em suas operações. Ele ressalta que esses investimentos devem ser prudentes para não onerar em demasia a conta de luz para o consumidor final, mas também não podem afetar o equilíbrio econômico-financeiro da concessionária.

Conforme Berni, já existia regulações que versavam sobre o restabelecimento de energia em eventos climáticos, porém não havia métricas tão objetivas. “Sempre é bom debater sobre o tema. Avançar sobre as questões regulatórias é obviamente saudável, mas isso tem que ser feito com equilíbrio para não errar a dose do remédio”, sustenta.

Um detalhe que para o advogado precisa ser tratado com parcimônia é o manejo da vegetação. Ele comenta que a nova legislação impõe uma série de obrigações para as concessionárias, que de um modo geral são de competência do poder público. “A resolução vem em uma linha de criar um protagonismo para as concessionárias, que se não for com equilíbrio pode propiciar alguns exageros”, alerta o sócio do escritório de advocacia TozziniFreire.

Ele lembra que a resolução vale para todo o Brasil, contudo há enormes diferenças entre as concessões de fornecimento de energia, dependendo de cada estado. Berni afirma que levantamento preliminar feito pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) estimou que, se o novo regramento estivesse em vigor durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, as concessionárias gaúchas teriam que devolver aos consumidores algo em torno de R$ 400 milhões. “E era algo que elas não teriam responsabilidade. Era impossível que elas tivessem restabelecido a energia naquela situação”, diz o advogado.

Além disso, Berni cita que outra simulação feita pela Abradee aponta que, de todo o Brasil, considerando os eventos climáticos de 2023 e 2024, se a resolução estivesse em vigor, 55% das devoluções viriam das concessionárias da Região Sul. “O Rio Grande do Sul, certamente, é o estado mais atingido com essas mudanças climáticas”, assinala.

Já a sócia do escritório de advocacia TozziniFreire na área de Infraestrutura e Energia, Ligia Pereira Schlittler, considera que se por um lado a resolução 1.137/2025 pode ser vista com bons olhos no sentido de atender à preocupação da população, estabelecendo prazos e agilidade para a volta do fornecimento de energia, por outro é preciso analisar a capacidade, de fato, das medidas serem tomadas.

“O olhar do regulador para a população é bem-vindo, o que não pode é ser somente às custas de um ou outro ator do setor, sobretudo porque há a necessidade de uma atuação conjunta”, reforça Ligia. Ela acrescenta que é inerente às mudanças climáticas a incerteza, não somente sobre a ocorrência e os efeitos, mas a perspectiva é que os eventos sejam cada vez mais drásticos.