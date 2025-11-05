Grêmio peca na bola área e é derrotado pelo Cruzeiro na Arena

Em seu primeiro jogo após assumir em definitivo a gestão da Arena, o Grêmio levou a pior no confronto com o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro na noite desta quarta-feira. O 1 a 0 sofrido na 32ª rodada da competição, voltou a colocar o Tricolor sob pressão da zona de baixo da tabela. Com a derrota, os gaúchos caíram para 13ª posição, no limite da Sul-Americana, e ainda podem ser ultrapassados pelo Ceará que joga nesta quinta-feira

No agora verde gramado da Arena, o duelo entre os dois maiores campeões da Copa do Brasil, Cruzeiro tem seis títulos enquanto o Grêmio tem cinco, começou a todo vapor. Nos primeiros minutos era o Tricolor que tomava as iniciativas. Mas mesmo chegando com força na frente tinha dificuldades para produzir chances claras. Até que aos 12 Alysson ficou com uma sobra dentro da área e encheu o pé, mas o experiente Cássio fez boa defesa para manter o 0 a 0. Os donos da casa ainda reclamaram de um pênalti de Lucas Silva na jogada, mas o árbitro Lucas Paulo Torezin não deu nada.



No agora verde gramado da Arena, o duelo entre os dois maiores campeões da Copa do Brasil, Cruzeiro tem seis títulos enquanto o Grêmio tem cinco, começou a todo vapor. Nos primeiros minutos era o Tricolor que tomava as iniciativas. Mas mesmo chegando com força na frente tinha dificuldades para produzir chances claras. Até que aos 12 Alysson ficou com uma sobra dentro da área e encheu o pé, mas o experiente Cássio fez boa defesa para manter o 0 a 0. Os donos da casa ainda reclamaram de um pênalti de Lucas Silva na jogada, mas o árbitro Lucas Paulo Torezin não deu nada.

A partir dos 20 minutos, os visitantes começaram a se encontrar na partida. Arroyo, Christian e Villalba chegaram em boas condições, mas finalizaram para fora, na defesa ou pararam nas mãos de Tiago Volpi. O lance mais perigoso do jogo até então veio do artilheiro do Brasileirão. Aos 31, Kaio Jorge cabeceou sozinho dentro da área, mas a finalização foi em cima do goleiro gremista. Acuado, o Tricolor tentava apenas sobreviver até o fim da primeira etapa, mas não conseguiu segurar o ímpeto mineiro. Aos 42, Fabrício Bruno apareceu sozinho para cabecear e abrir o placar na Arena.

Atrás no placar, o Grêmio voltou a agredir os adversários. Aos 46, Edenilson teve uma oportunidade de ouro, mas depois de finalização de João Lucas, mas cabeceou para fora. Dois minutos depois o juiz apitou o fim do primeiro tempo com derrota parcial dos anfitriões.



Atrás no placar, o Grêmio voltou a agredir os adversários. Aos 46, Edenilson teve uma oportunidade de ouro, mas depois de finalização de João Lucas, mas cabeceou para fora. Dois minutos depois o juiz apitou o fim do primeiro tempo com derrota parcial dos anfitriões.

Para a segunda etapa, o time do técnico Mano Menezes voltou determinado a reverter o placar. Os gaúchos jogaram para frente, mas de novo, tinha dificuldades em transformar a pressão em finalizações. Já a Raposa apostava nos contra-ataques. Foi assim, que aos 15 minutos, Arroyo fez lançamento longo para Kaio Jorge, que deixou Kannemann comendo poeira e soltou o pé. Para sorte de Volpi, que já estava batido na jogada, a bola explodiu no travessão e voltou para a defesa gremista.

Até o fim do jogo as equipes seguiram trocando golpes. Dessa vez era o Tricolor que chegava com mais perigo. Aos 46, Arthur teve a bola do empate nos pés, mas o interminável Cássio, fez linda defesa no reflexo para manter a vantagem cruzeirense. Quatro minutos depois o goleiro ainda teve que intervir de novo. Dessa vez precisou de dois tempos depois para agarra o desvio de André Henrique dentro da área.

Essa foi a última chance dos anfitriões buscarem o resultado. Um minutos depois, Lucas Paulo Torezin apitou o fim do jogo. Com a derrota o Grêmio vê chegar ao fim uma sequência de quatro partidas invictas em sua casa. Agora o Tricolor volta as atenções para o Fortaleza. A equipe volta a campo na casa dos cearenses no próximo domingo, às 20h30min.

Grêmio (0) - Tiago Volpi; João Lucas (Pavón), Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi (André Henrique), Arthur e Edenilson; Alysson (Cristian Oliveira), Amuzu (Cristaldo) e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.



Cruzeiro (1) - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Pereira; Christian, Arroyo (Sinisterra) e Kaio Jorge (Gabriel). Técnico: Leonardo Jardim.dim.



Árbitro - Lucas Paulo Torezin (PR)