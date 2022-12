Dois volumes de Dom Quixote do século XVII são leiloados por 504 mil euros

Dois volumes de Dom Quixote, de Miguel de Cervantes (1547-1616), foram vendidos a um comprador anônimo nesta quarta-feira (14), por 504 mil euros, em um leilão organizado pela Sotheby's, em Paris. Os exemplares são uma terceira edição do Livro I de "O engenhoso fidalgo Dom Quixote de la Mancha" impressa em 1608, e uma primeira edição do Livro II, de 1615. Os livros foram exibidos pela primeira vez ao público há duas semanas, na sede da Sothebys em Londres. Estes volumes são considerados "únicos" pois foram encadernados juntos no século XVIII para um colecionador inglês, e é muito raro encontrar Quixotes com encadernações tão antigas, de acordo com Anne Heilbronn, a responsável por livros e manuscritos da Sotheby's. Com informações da AFP.