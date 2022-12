Papai Noel Radical visita pacientes do Hospital da Criança Santo Antônio

A magia do Natal chegou mais cedo ao Hospital da Criança Santo Antônio. Na noite dessa terça-feira (13), o Papai Noel radical surpreendeu as crianças através das janelas da instituição, levando carinho e conforto para cerca de 100 delas. O Bom Velhinho e seus ajudantes vestidos com figurinos iluminados desceram de rapel e interagiram com os pequenos. Durante a visita, o sorriso e o brilho no olhar tomaram conta do rostinho de cada criança, emocionando pais, acompanhantes e a equipe de profissionais. Logo após a descida, o Papai Noel também desceu para interagir com os profissionais e familiares que acompanharam toda a ação do lado de fora do hospital. A ação, que pela segunda vez incluiu a visita no Hospital da Criança Santo Antônio, faz parte do projeto Papai Noel radical e integra as ações do 35º Sonho de Natal de Canela.