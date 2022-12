Revitalização externa dá nova cara ao Paço Municipal de Porto Alegre

Começaram, nesta semana, as obras de revitalização do Paço Municipal de Porto Alegre. A ação inclui lavagem das paredes externas, remoção das infiltrações, recuperação de rachaduras e, por último, a pintura de toda fachada externa do prédio histórico. No total, serão recuperados 2,7 mil metros quadrados de área. Essa será a primeira intervenção no prédio em 10 anos, a finalização de toda a reforma tem previsão para julho de 2023. O edifício, localizado no Centro Histórico da Capital gaúcha, foi inaugurado em 1901 e abrigou a prefeitura até 2022. No entanto, em março desse ano, a propriedade foi entregue à Secretaria Municipal da Cultura, para ser transformado no Museu de Arte de Porto Alegre.