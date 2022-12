Dia Mundial de Combate à Aids: 'preservativo gigante' é instalado em monumento de MG

Esta quinta-feira, 1º de dezembro, é marcada pelo Dia Mundial de Combate à Aids, data em que ações de conscientização sobre a doença são realizadas por todo o globo. Neste ano, uma iniciativa chamou a atenção: um "preservativo gigante" foi colocado no monumento Pirulito da Praça Sete, em Belo Horizonte, Minas Gerais. O ato simbólico foi realizado pela Associação de Prostitutas de MG (Aprosmig) que afirmou, em suas redes sociais, que "precisamos combater as desigualdades, reconhecer as diferenças e seguir informando sobre a importância da prevenção, testagem e tratamento precoce para todas as populações com equidade". A Aprosmig ainda destacou a necessidade de falar sobre a doença, desconstruir preconceitos e conhecer formas de se prevenir de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).