Maior vulcão do mundo, Mauna Loa entra em erupção no Havaí após 38 anos

Com 4.168 metros de altitude, maior vulcão ativo do mundo, o Mauna Loa (foto), no Havaí, entrou em erupção pela primeira vez em 38 anos, conforme disseram autoridades dos Estados Unidos nesta segunda-feira (28). Segundo o Serviço Geológico dos EUA, a lava começou a fluir por volta da meia-noite de domingo na cratera do vulcão, um dos cinco do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. "Neste momento, os fluxos de lava estão contidos na área da cratera e não ameaçam as comunidades nas encostas", disse o USGS, pedindo aos residentes da área que revisem os procedimentos de preparação. Autoridades do Havaí afirmam que nenhuma ordem de retirada foi emitida, embora a área da cratera e várias estradas na região estivessem fechadas. A erupção mais recente, em 1984, durou 22 dias e produziu fluxos de lava que chegaram a até em torno de sete quilômetros de Hilo, cidade onde hoje vivem cerca de 44.000 pessoas.