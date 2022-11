Sete regiões da Espanha estão em alerta laranja com chegada da tempestade Denise

A tempestade Denise deixa a Espanha sob estado de atenção a medida que se aproxima do país, e sete regiões foram colocadas em alerta laranja. As áreas são Aragão, Astúrias, Ilhas Baleares, Cantábria, Catalunha, Galiza e País Basco. Os meteorologistas acreditam que a tempestade atingirá a costa espanhola com ventos com força de furacão, trazendo algumas condições incomuns nas próximas 24 horas. O fenômeno deve ocasionar ondas altíssimas, como as observadas na cidade basca de San Sebastian (foto), no norte do país, além de ventos extremos e chuva. Autoridades meteorológicas espanholas defendem que a tempestade pode deixar algumas áreas com quase trinta centímetros de neve, principalmente nos terrenos mais altos. Várias áreas que não estão dentro de um alerta laranja estão sob alerta amarelo.