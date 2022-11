Estudantes da Coreia do Sul se preparam para realizar vestibular nacional

Meio milhão de estudantes da Coreia do Sul se preparam para realizar o Suneung - uma abreviação de Teste de Habilidade Escolar em coreano - nesta quinta-feira (17). Famílias acenderam velas nos arredores do templo de Jogyesa (foto), em Seul, para para pedir pelo bom desempenho dos jovens no exame. A prova é a mais crítica que a maioria dos estudantes sul-coreanos precisa prestar, e eles costumam se preparar para realizá-la durante toda sua juventude. O resultado do exame determina não só em qual universidade eles entrarão, mas influencia seu futuro emprego, salário, onde vão viver e até mesmo em seus relacionamentos. As atividades do Suneung começam às 8h40min do horário local com um teste de língua coreana e terminam às 17h45min com um teste de uma segunda língua estrangeira ou caracteres chineses; no meio disso, são feitas provas de matemática, inglês e história coreana.