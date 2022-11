Dmae recolhe cerca de 5 mil sacolas plásticas na Feira do Livro

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) fechou a sua participação na 68ª Feira do Livro de Porto Alegre na segunda-feira (14). A principal atração foi a troca de sacolas plásticas por ecobags. Em dois dias da campanha do Dmae no evento literário, foram recolhidas cerca de 5 mil unidades que podiam causar danos ao meio ambiente. A equipe de educação ambiental do Departamento participou durante todo o dia com a entrega de materiais sobre cuidados e o funcionamento do tratamento da água e do esgoto.