Greves de trabalhadores paralisam metrôs de Paris e Londres

Trabalhadores do transporte público em Paris e em Londres fazem um dia de paralisações (foto), nesta quinta-feira (10), para reivindicar aumento salarial, entre outras pautas. Com inflação em alta, toda região enfrenta um aumento exponencial nos custos da energia, no momento em que o inverno da Hemisfério Norte se aproxima, provocando uma alta global de preços de 10%. No caso da França, a greve também tem como objetivo aumentar a pressão sobre o presidente Emmanuel Macron, antes de ele apresentar ao Parlamento um polêmico projeto que visa adiar a idade de aposentadoria de 62 para 65 anos. Também nesta quinta, milhões de pessoas foram afetadas por uma greve no metrô de Londres, cujos funcionários protestam contra um plano de reestruturação e modificação de aposentadorias, em um contexto de alta inflação e de crise pelo aumento do custo de vida. Com informações da AFP.