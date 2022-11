Programação com Monja Coen movimenta a 68ª Feira do Livro de Porto Alegre

A espiritualidade foi um dos temas centrais desta sexta-feira (4), na 68ª Feira do Livro de Porto Alegre. A presença de Monja Coen foi uma das atrações que fez lotar a Praça Alfândega. Além dela, o dia foi marcado pelas discussões em torno da literatura indígena, com a presença de autores como Daniel Mundukuru, Auritha Tabajara e Olívio Jejupé. A feira segue até o dia 15 de novembro com as suas tradicionais bancas de livros e com uma programação que conta com mais de mil atividades. "Como viver o presente a partir de princípios zen" foi o tema da conversa com Monja Coen. Em um Teatro Carlos Urbim lotado, ela refletiu sobre a importância de aproveitar os momentos duros para empreendermos mudanças positivas e decisivas em nossas vidas. "Que semente você está regando? Que causas e condições nós criamos com nossas falas, gestos, pensamentos e atitudes?", questionou durante o encontro.