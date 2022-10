Eleitores comemoram resultados das eleições na Cidade Baixa em Porto Alegre

As ruas a Cidade Baixa foram tomadas por pessoas que comemoravam a eleição e assistiam a apuração em telões projetados na rua ou em estabelecimentos nesse domingo (31) em Porto Alegre. O clima era de comemoração e emoção, após a vitória para a presidência da República de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Eduardo Leite (PSDB) no governo do Estado. “Estamos voltando à democracia, onde a cultura será respeitada não sendo discriminação”, afirmou Pedro Ruas (PSOL). Figuras políticas do Partido das Trabalhadores e da esquerda discursaram para o povo. “Que ele não se esqueça que quem deu a vitória para ele foi esse campo político”, disse Edegar Pretto, ex-candidato pelo PT ao Piratini. Pretto teve uma diferença de menos de 3 mil votos de Leite no primeiro turno.