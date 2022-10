Lula é eleito presidente do Brasil pela 3ª vez

Encerrando uma das disputas eleitorais mais acirradas da política nacional recente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 77 anos, sagrou-se vencedor nas urnas ontem, em um segundo turno apertado, no qual superou seu oponente, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), por uma diferença de 2,1 milhões de votos.

O petista, que obteve 50,90% dos votos válidos (60.345.999) contra 49,10% (58.206.354) de Bolsonaro, retornará ao Palácio do Planalto a partir de 1º de janeiro de 2023, ao lado do vice Geraldo Alckmin (PSB), com o desafio de pacificar o País e acelerar a retomada do desenvolvimento econômico e social.

Lula é o primeiro nome da história da República a ser eleito três vezes presidente, repetindo os feitos de 2002 e 2006. No entanto, o Brasil que será herdado pelo ex-presidente tem características muito distintas do que ele assumiu há 20 anos.

Lula venceu em 13 estados, enquanto Bolsonaro ficou na frente em 14, contando o Distrito Federal. Em seu primeiro pronunciamento, por volta das 20h50min, Lula agradeceu os votos recebidos e desabafou: "Eu me considero um cidadão que teve um processo de ressurreição na política brasileira, porque tentaram me enterrar vivo, e estou aqui para governar este País".

Assim como ocorreu no primeiro turno, em 2 de outubro, o petista não aparecia como o mais votado na primeira hora de apuração, mas conseguiu virar às 18h44min, quando chegou a 50,01% dos votos apurados até o horário (40.084.172), contra 49,99% (40.075.683) de Bolsonaro.

Ao longo de todo o dia, incerteza e apreensão dominaram a campanha de Lula. Principalmente após denúncias de operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que teriam prejudicado a circulação de eleitores em estados do Nordeste.

Lula votou às 9h20min, em São Bernardo do Campo, seu berço político, onde afirmou que esse era "o dia mais importante de sua vida".

Diferentemente do primeiro turno, quando acompanhou a apuração em um hotel, desta vez Lula esperou a contagem das urnas em casa, de onde só saiu após a proclamação do resultado, às 19h54min, quando se dirigiu ao Hotel Intercontinental, de onde se manifestou pela primeira vez.

Após a totalização, o presidente eleito se dirigiu à Avenida Paulista, onde ocorreu a festa da vitória. Em Porto Alegre, as comemorações se concentraram no bairro Cidade Baixa.