Semana Lixo Zero começa com plantio feito por crianças em Porto Alegre

A Semana Lixo Zero começou nesta segunda-feira (24) em Porto Alegre com a limpeza e instalação de Plantio Urbano Sustentável na avenida Cruzeiro do Sul, 1697 e na avenida Moab Caldas, acesso 9, vila Cruzeiro. Os plantios ocorreram em regiões comumente utilizadas para descarte irregular de resíduos, os conhecidos focos de lixo. Cerca de 30 crianças do Centro Social Amavtron participaram da ação, além de equipe da Subprefeitura Cruzeiro, integrantes do Instituto de Integração Social e equipe do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). Na revitalização, são utilizadas floreiras feitas a partir de materiais reaproveitados, como paletes, além de um composto orgânico que é produzido na Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) do DMLU. A prefeitura destaca a importância da colaboração de moradores, alunos e comerciantes locais para a conservação dos locais.