Franceses protestam contra assassinato de menina de 12 anos

Um brutal assassinato em Paris chocou a França na última semana: o corpo de uma menina de 12 anos foi encontrado em um baú do lado de fora do bloco de apartamentos onde ela morava na sexta-feira (14). A jovem foi identificada apenas como Lola. Uma mulher de 24 anos foi constatada como a principal suspeita e detida sob custódia por suspeita de assassinato, estupro e atos de tortura. A suspeita - identificada pela imprensa como Dahbia B - é uma imigrante da Argélia sob ordens para deixar o país. O presidente Emmanuel Macron se encontrou com os pais da menina na terça (18), e prometeu seu total apoio. Os opositores de direita e extrema-direita alegam que o governo falhou com a família. A organização de extrema-direita Institut pour la Justice convocou manifestações nesta quinta (20), na qual se viam retratos de Lola, com frases como "Lola poderia ter sido nossa irmãzinha" (foto).