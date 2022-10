Ativistas jogam sopa na obra 'Girassóis', de Van Gogh

Uma dupla de ativistas do grupo britânico Just Stop Oil jogou sopa de tomate na obra "Girassóis" (1888), de Vincent Van Gogh, nesta sexta-feira (14), na National Gallery de Londres. O quadro é protegido por uma camada de vidro, e tem valor estimado em 84,2 milhões de libras (R$ 506,2 milhões). O líquido da sopa espirrou pela proteção da pintura e sua moldura. De acordo com a "LBC News", os ativistas foram presos sob "dano criminal". "O que vale mais, a arte ou a vida? (A arte) Vale mais do que comida? Mais do que justiça? Vocês estão mais preocupados com a proteção de uma pintura ou com a proteção do nosso planeta e das pessoas?", questionou Phoebe Plummer, de 21 anos, segundo relato do Daily Mail. Esta é a segunda obra do artista impressionista atacada pelo grupo. Em junho, os ativistas atingiram a pintura "Peach Trees in Bloom", na Courtauld Gallery em Londres.