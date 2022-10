Mascotes da Cootravipa e Instituto do Câncer Infantil fazem ação de Dia das Crianças

Os mascotes da Cootravipa e do Instituto do Câncer Infantil (ICI) protagonizaram, nesta segunda (10) e terça (11) uma ação lúdica para comemorar o Dia das Crianças, descendo de rapel do prédio do Instituto, para alegria das crianças que os aguardavam nas janelas do auditório. Na oportunidade, profissionais capacitados desempenharam o papel dos mascotes para realizar a descida de rapel. A iniciativa integra a Agenda Solidária da Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos das Vilas de Porto Alegre – Cootravipa, que realizou limpeza de fachada e sanitização dos principais espaços de circulação do ICI. A Agenda Solidária da Cootravipa oferece serviços e campanhas socioeducativas gratuitamente a instituições com grande circulação de pessoas: “Ficamos felizes em poder contribuir com o ICI, que trabalha na nobre causa de transformar a realidade de crianças e adolescentes com câncer, na missão de salvar vidas”, destaca a presidente da Cootravipa, Imanjara Marques de Paula.