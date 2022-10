Pelo menos 13 baleias francas são encontradas mortas na Patagônia argentina

De 24 de setembro a 2 de outubro, pelo menos 13 baleias francas austral foram encontradas mortas (foto) na costa do Golfo Nuevo e no santuário Península Valdez, no norte da Patagônia, segundo o Instituto de Conservação de Baleias (ICB). As autoridades realizam autópsias nos mamíferos e testam a água e os moluscos "para determinar a presença de possíveis biotoxinas ligadas à proliferação de algas nocivas conhecidas como marés vermelhas", disse Agustina Donini, coordenadora do programa de baleias. De acordo com o ICB, nenhuma das baleias encontradas apresentou sinais de ferimentos ou traumas e todas estavam bem alimentadas. As mortes acontecem em um momento em que as autoridades comemoram um número recorde de 50 anos de cetáceos para a temporada em uma área que atrai turistas para observação de baleias.