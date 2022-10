Bolo de aniversário do Mercado Público tinha 50 quilos

Para a comemoração dos 153 anos do Mercado Público de Porto Alegre, foi confeccionado um bolo de 50 quilos e 1,30 metros de comprimento. A distribuição das fatias do bolo, confeccionado pela confeiteira Ale Prado, serviu 400 pessoas. Alunos do curso de panificação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul ajudaram na elaboração. A atividade aconteceu na parte central do Mercado, e ainda contou com uma apresentação da banda Municipal. Além disso, durante as comemorações, o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone, anunciou que a partir deste mês o Mercado Publico abrirá aos domingos das 9h às 16h.