DMLU recolhe mais de nove toneladas de resíduos em Porto Alegre após as eleições

Após as eleições deste domingo (2), uma ação especial realizada nesta segunda (3) pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) nas seções eleitorais recolheu mais de nove toneladas de resíduos, entre folderes de candidatos - os populares "santinhos" - e outros materias. A operação contou com 361 trabalhadores, entre garis, motoristas e fiscais, transportados por 11 ônibus, e que tiveram o auxílio de 27 caminhões. A equipe de fiscalização realizou cerca de 200 autos de infração, em razão de descartes irregulares de resíduos em via pública. Ainda nesta segunda, o DMLU inicia a coleta das bases de concreto das bandeirolas, serviço este autorizado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). As eleições do domingo foram para presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. Confira a