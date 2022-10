Eleições 2022: Apuração e os resultados do primeiro turno

Acompanhe a apuração e os resultados do primeiro turno das eleições de 2022:

17h57min - Rio Grande do Sul: Com quase 1,5% das seções computadas e mais de 100 mil votos (92% válidos), Onyx tem 42,8%, Leite, 25,4%, Pretto, 21,9%, e Heinze, 4,69%, dos votos válidos. Para Senado: Mourão, com 51,1%, Olívio, com 31,47%,e Ana Amélia, com 16%.

17h38min - Brasil: Com 1,03% das seções apuradas no País, Bolsonaro tem 48,3% dos votos válidos, Lula, tem 41,32% dos votos, Simone, 5,23%, Ciro, 3,66%, Felipe D'Avila, 0,62%, Soraya 0,5%, e Padre Kelmon, 0,09%. São 1,24 milhão de votos válidos, e 23,9 mil de nulos, e 16,6 mil de brancos. No Rio Grande do Sul, com 1,34% das seções apuradas, Bolsonaro tem 55,26%, Lula, 35,44%, Simone, 5,16%, e Ciro, 2,8%.

17h37min - Pelotas: Eduardo Leite (PSDB) se encaminha neste momento à casa dos pais, em Pelotas, onde acompanhará a apuração dos votos.

17h34min - Porto Alegre: Apoiadores de Onyx Lorenzoni (PL) acompanham apuração e abertura das primeiras urnas no comitê do candidato localizado na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre.

17h23min - Brasil: com 0,43% das seções computadas, são 557.781 votos válidos (96,71%), além de 10.575 nulos (1,83%) e 8.385 brancos (1,46%). Bolsonaro com 47,65%, Lula, com 41,36%, Simone, com 5,35%, e Ciro, com 3,95%.

17h19min - Rio Grande do Sul: apuração de 0,12% das seções mostra Mourão com 52,34%, Olívio, com 29,02%, e Ana Amélia, com 17,33%.

17h18min - Brasil: Apuração de 0,34% das seções eleitorais indica para presidente Bolsonaro, com 47,15%, Lula com 41,54%, Simone, com 5,39%, Ciro, com 4,09%.

17h16min - Rio Grande do Sul: Apuração de 0,06% indica para presidente Bolsonaro, com 61%, Lula com 28,8%, Simone, com 5,47%. Para governo: Onyx com 47,9%, Leite, com 26,4%, e Pretto com 17,3%.

17h05min - Porto Alegre: A votação do primeiro turno foi encerrada em todo o Brasil. Começa a apuração dos votos em todo o Brasil. Na largada, Lula está com 51,15%, Bolsonaro, com 36,7%, Ciro, com 5,11%, Simone, com 4,4%, Felipe D'Avila, com 1,34%, Soraya, 0,33%, Sofia Manzano, 0,27%, e Vera, 0,21%.

16h34min - Brasília: TSE diz que no exterior, TSE diz que no exterior, votação para presidente foi encerrada em 59 países até 12h. Segundo a autoridade eleitoral, mais de 697 mil eleitores estão aptos a votar no exterior neste ano, um número 39,21% superior em relação a 2018, quando ocorreram as últimas eleições gerais.