Brasil terá 2º turno entre Lula e Bolsonaro

Já Simone Tebet, que para muitos foi destaque nos debates realizados nas principais redes de televisão, votou pela manhã, na Escola Estadual Lucia Martins Coelho, localizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Depois, a candidata viajou até São Paulo, de onde acompanhou os votos de seus aliados políticos e de vice na chapa, Mara Gabrilli (PSDB). Após o encerramento da votação, a emedebista se recolheu para aguardar a apuração dos resultados e, deveria conceder uma entrevista no comitê de campanha, na capital paulista, ao término da apuração.

Ciro votou na Secretaria de Saúde de seu estado, em Fortaleza, por volta das 10h45min, acompanhado da esposa Giselle Bezerra, de filhos e netos. Na saída da seção, disse aos jornalistas que, caso perca a eleição, não pretende se candidatar no próximo pleito. "Eu pretendo parar por aqui. Se eu ganhar, quero trocar a minha reeleição pela reforma que o Brasil precisa ter e que foi jogada na lata do lixo em nome de projetos de poder trágicos para o país. Se eu não vencer, quero ajudar a juventude a pensar as coisas sem a suspeição de uma candidatura.", afirmou.

Ciro deverá terminar outra vez em quarto lugar - em 2002, ficou na mesma colocação, atrás de Anthony Garotinho (PSB) - e e ver sua família perder a base política no Ceará, depois de brigar com os irmãos Cid e Ivo para lançar Roberto Cláudio (PDT) ao governo do estado - candidato que possivelmente não irá ao segundo turno.

A surpresa do resultado prévio foi a terceira colocação da candidata Simone Tebet (MDB), com 4,2% dos votos, à frente de Ciro Gomes (PDT), que permanecia na quarta posição, com pouco mais de 3% dos votos apurados.

Com 97% das urnas apuradas em todo o Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu que a eleição presidencial estava matematicamente resolvida no primeiro turno. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai disputar o segundo turno com o atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Bolsonaro fica em segundo lugar na preferência dos eleitores

O presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanhou a apuração dos votos diretamente do Palácio da Alvorada, em Brasília. Ele votou pela manhã, na Escola Municipal Rosa da Fonseca, localizada na Vila Militar do Rio de Janeiro, e retornou à capital federal depois do meio-dia. Pouco antes do fechamento das urnas, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República isolou uma área na frente do Alvorada para apoiadores do presidente acompanharem a apuração. Desde o final da tarde de ontem já havia movimentação de eleitores com camisas amarelas e bandeiras do Brasil na frente de um dos acessos à residência do presidente.

No Rio, após votar, Bolsonaro havia demonstrado convicção de que venceria a eleição em primeiro turno com, no mínimo, 60% dos votos, embora as pesquisas eleitorais e a apuração até o início da noite não indicassem essa possibilidade. "Tenho a certeza que em uma eleição limpa, ganharemos hoje com no mínimo 60% dos votos", afirmou o presidente.

Ao votar, o questionamento que mais ouviu foi sobre a apuração da Justiça Eleitoral. Ele desconversou e falou em confiança no "datapovo".