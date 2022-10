Leite vai ao 2º turno com diferença de 2.491 votos sobre Pretto

Foi uma reta final de primeiro turno na disputa no Rio Grande do Sul épica. Até os décimos finais da apuração dos votos, que terminou após as 22h deste domingo (2) ainda era impossível saber quem ficaria com a segunda vaga para decidir o pleito contra o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL)

Eduardo Leite (PSDB) venceu o adversário Edegar Pretto (PT) por uma diferença de 2.491 votos. Onyx e Leite vão se enfrentar em 30 de outubro, dia do segundo turno.

O primeiro turno teve o ex-ministro na liderança em toda a apuração. Lorenzoni teve 37,50% dos válidos, somando 2.382.026 votos.

Leite teve 26,81% dos válidos, com 1.702.815 votos, e Pretto ficou com 26,77% dos válidos, somando 1.700.374 votos.

Diante da incerteza sobre o resultado e se estaria dentro do segundo turno, o ex-governador preferiu ficar em Pelotas, adiando o retorno a Porto Alegre. Leite acabou comentando sobre o resultado na sua cidade, a Zona Sul. Ao falar sobre composições para o segundo turno, o tucano não disse diretamente se poderá buscar Pretto ou o PT para aumentar as chances no segundo turno.

O petista e seus apoiadores viveram uma tensão em alto grau, a cada minuto antes do desfecho. Depois de conhecido o resultado, Pretto, visivelmente emocionado, manifestou-se e priorizou a mensagem de agradecimento à militância.